Відомий український співак і TikTok-блогерка вперше стануть батьками (фото)

Український співак Parfeniuk та його кохана, TikTok-блогерка під псевдонімом Сімбочка, поділилися з прихильниками радісною новиною: вони вперше стануть батьками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Зіркова пара чекає на первістка

Артист та блогерка запостили у соцмережах серію світлин, на яких пара демонструє позитивний тест на вагітність.

"Нас тепер троє. Чекаємо на тебе, наше сонечко", - написали вони під публікацією.

Parfeniuk і Сімбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)

Про те, що Ілля Парфенюк скоро стане батьком, він також розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

"Сімба вагітна. Слава, ти перший, хто про це дізнався. Готуємося. Я був шокований і дуже радий. Вона прокинулася зранку і каже: я відчуваю, що треба зробити тест. Ми робимо тест, а там дві смужки. Ми зразу вирішили, що будемо виховувати", - поділився співак.

Parfeniuk і Сімбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)

Нагадаємо, у кінці листопада пара оголосила про заручини. За словами зірок, це сталося ще у липні цього року, однак розповісти новину вони вирішили пізніше, так як побоювались хейту фанів.

Для довідки

Parfeniuk став популярним після випуску своєї пісні "Провела екскурсію", яку за півроку прослухали майже мільйон людей.

Крім цього, в його репертуарі такі композиції, як "Долоні", "Відриваючись", "Повільно" та інші.

Parfeniuk і Сімбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)

Відомо, що разом із друзями він виконував пісні в тролейбусі та ділився своєю творчістю в ТікТок, що призвело до його широкої популярності.

Його наречена Сімбочка також реалізувалася в мережі. Вона веде успішний блог, за яким стежать понад 230 тисяч людей. А в ТікТок у неї понад 2,5 мільйона підписників.