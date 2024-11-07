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TikTok-блогерша объявила о разводе с мужем-певцом, от которого родила полгода назад

Симбочка, Parfeniuk и их ребенок (фото: instagram.com/simbochkka)
Автор: Катерина Собкова

Украинская TikTok-блогерша под псевдонимом Симбочка огорошила своих фолловеров неожиданной новостью - она больше не вместе со своим мужем, певцом Parfeniuk.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, вчера в Stories девушка выставила картинку с популярного в 2000-х юмористического киножурнала "Ералаш" с надписью "Все".

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Затем она приоткрыла интригу, опубликовав короткий ролик с экс-супругом, судя по всему в начале их отношений.

"Скоро могло быть 2 года", - отметила блогерша.

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Затем она написала, что очень долго не признавалась своим подписчикам, что в отношениях с любимым начались проблемы.

"Очень долго тянула в надежде, что все будет хорошо, идеальная картинка семьи, которую вы могли видеть", - отметила она.

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Затем она показала еще несколько кадров - в начале отношений с Parfeniuk и сейчас. На кадрах можно увидеть, как девушка плачет.

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Также она рассказала, что проблемы начались уже давно и последние 3 месяца все шло к этому. Она попросила своих фолловеров понять ее состояние.

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Кто такая Симбочка

Симбочка - популярная украинская блогерша в TikTok с аудиторией в 2,5 млн подписчиков.

Кто такой Parfeniuk

Parfeniuk - украинский певец, который больше всего известен поклонникам исполнением песни "Провела екскурсію". Другие его композиции: "Відриваючись", "Долоні", "Поруч", "Повільно", "Мала".

Исполнитель родом из Канева, занимается музыкой еще с детства, умеет играть на многих музыкальных инструментах. Пробовал свои силы на Национальном отборе на "Евровидение", однако попасть в список финалистов ему не удалось.

Пара была в отношениях меньше 2-х лет (фото: instagram.com/simbochkka)

Что известно об отношениях Симбочки и Parfeniuk

Артист сделал предложение своей возлюбленной еще в июле 2023 года, однако публично они рассказали об этом только в ноябре, так как опасались хейта фанатов.

В декабре пара показала счастливые фото и объявила, что ждет ребенка. Позже стало известно, что они станут родителями девочки.

31 марта у них родилась дочка.

В июне 2024 года они окрестили 2-месячную дочь, которую назвали София.

Молодые родители (фото: instagram.com/simbochkka)

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