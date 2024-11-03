Футболіст Пятов підтвердив розлучення з дружиною, яка народила йому чотирьох дітей

40-річний футболіст Андрій Пятов, якого називають легендою збірної України, підтвердив розлучення з дружиною Юлією. Екс-воротар донецького "Шахтаря" зазначив, що у цьому винен він.

Легендарний футболіст оголосив про розлучення з дружиною

"Так, це правда! Ми розлучаємося. Ми завжди щиро ділилися нашим щастям. Вважаю за потрібне бути чесними й у важкі моменти. Тим більше вже бачив численні коментарі фантазійного характеру з цього приводу", - зізнався Пятов.

"Перше, що хочу сказати. Я безмежно вдячний Юлії за ці роки разом. Ми закохалися один в одного ще до футбольних успіхів. Завжди цінував те, що мене покохали не за статус, не за статки. Абсолютно всі досягнення Пятова - це досягли ми, а не я. Тому що без підтримки Юлі, без її віри у мене, без її любові та терпіння не було б нічого", - додав він.

За словами футболіста, він дуже вдячний і буде дякувати завжди, адже пізнав радість батьківства, пишається дітьми, жив у безумовній любові. Але сталося те, що вже неможливо виправити.

Пятов та його дружина (фото: instagram.com/piat30)

"Всі ми люди, зі своїми гріхами та помилками. Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, вибачала та робила все, щоб зберегти сім’ю - найдорожче, що у нас було. Мені не вдалося виправдати сподівань… Шлюб має дарувати радість, а не ставати полем для розчарувань. Тому це її рішення абсолютно логічне", - визнав Пятов.

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"Ми створили чудову родину, Я не зміг її вберегти. Потрібен час, щоб пережити цей період гідно. Зараз головне - це наші діти, яким так само важко, як і нам. Одне не зміниться ніколи - я любитиму та підтримуватиму мою сім’ю, скільки житиму на цьому світі", - також заявив він.

Пятов з дружиною (фото: instagram.com/piat30)

Футболіст додав, що нині йому потрібно зібратися з думками та набратися сил. Він хоче більше розповість про причину розлучення, аби інші не повторювали його помилки. Втім, на це йому потрібно наважитися.



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Що відомо про шлюб Пятова

Андрій та Юлія прожили у шлюбі понад 19 років. Обраниця футболіста народила від нього чотирьох дітей. Пятови виховують трьох доньок Дарію, Мілану та Майю, а ще сина Лева.

Діти та дружина Пятова (фото: instagram.com/piatova)

Раніше пара не розповідала про проблеми у стосунках. На початку повномасштабної війни РФ проти України дружина Пятова разом з дітьми виїжджала за кордон. І тоді подружжя ділилося секретами збереження стосунків на відстані.

Але днями стало відомо, що дружина Пятова подала на розлучення. В матеріалах справи зазначалося, що пара має вирішити питання розриву стосунків та аліментів.