Тик-токер Волошин оправдался за то, что забрал у девочки iPhone: "это были актеры"

Александр Волошин, который сначала подарил новый iPhone 11 маленькой девочке, а потом забрал его, оправдался за свои действия. Популярный блогер заявил, что это все было постановкой, и женщина с ребенком на самом деле актеры.

По его словам, идею видео в тик-ток ему дал один друг. Суть заключалась в том, что это должна была получиться постановка. Кроме того, все были предупреждены о том, что в конце блогер заберет смартфон обратно.

"Мама и дочь - это актеры, можете сами внимательно посмотреть видео и увидеть на реакцию девочки, не было на самом деле никакого расстройства или обиды, слез, но есть одно важное но. Актеров мне нашел тот самый друг и очень твердо настаивал именно на этих кандидатах", - рассказал Волошин.

При этом он не знал, что женщина с ребенком начнут оказывать сопротивление. Также он не думал, что его в это время снимали.

"Я начал настаивать на том, на чем мы договаривались, мне возвращают телефон обратно, почему я не сдался и просто не пошел на поводу этой ситуации, чтобы избежать конфликта? Все просто, в коробке был мой личный телефон со всеми моими данными о бизнесе, моим контентом, моими наработками и так далее!" - добавил блогер.

Волошин считает, что его друг просто подставил его и таким образом вызвал хейт со стороны не только обычных людей, но и подписчиков блогера. Он заявил, что друг перекупил актеров. Все это произошло из-за денег.

"Мамочка отлично знает, как можно задеть и затригерить большинство людей, просто скажи, что ребенок расстроен, его предал любимый блогер (хотя она видела меня впервые в принципе) и надави на жалость", - написал он.

При этом Волошин не назвал имена актеров, а на видео, где он забирал телефон, блогер говорил, что это реквизит, и не упоминал о том, что это его личный телефон.

Александр Волошин подарил ребенку iPhone, а потом забрал его (видео: YouTube)