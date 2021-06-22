Тік-токер Волошин виправдався за те, що забрав у дівчинки iPhone: "це були актори"

Олександр Волошин, який спочатку подарував новий iPhone 11 маленькій дівчинці, а потім забрав його, виправдався за свої дії. Популярний блогер заявив, що це все було постановкою, і жінка з дитиною насправді актори.

За його словами, ідею відео в тік-ток йому дав один друг. Суть полягала в тому, що це повинна була вийти постановка. Крім того, всі були попереджені про те, що в кінці блогер забере смартфон назад.

"Мама і дочка - це актори, можете самі уважно подивитися відео і побачити на реакцію дівчинки, не було насправді ніякого розпачу або образи, сліз, але є одне важливе але. Акторів мені знайшов той самий друг і дуже твердо наполягав саме на цих кандидатах ", - розповів Волошин.

При цьому він не знав, що жінка з дитиною почнуть чинити опір. Також він не думав, що його в цей час знімали.

"Я почав наполягати на тому, на чому ми домовлялися, мені повертають телефон назад, чому я не здався і просто не пішов на поводу цієї ситуації, щоб уникнути конфлікту? Все просто, в коробці був мій особистий телефон з усіма моїми даними про бізнес, моїм контентом, моїми напрацюваннями і так далі! " - додав блогер.

Волошин вважає, що його друг просто підставив його і таким чином викликав хейт з боку не тільки звичайних людей, а й фоловерів блогера. Він заявив, що друг перекупив акторів. Все це сталося через гроші.

"Мамочка відмінно знає, як можна зачепити і затрігерити більшість людей, просто скажи, що дитина засмучена, її зрадив улюблений блогер (хоча вона бачила мене вперше в принципі) і натисни на жалість", - написав він.

При цьому Волошин не назвав імена акторів, а на відео, де він забирав телефон, блогер говорив, що це реквізит, і не згадував про те, що це його особистий телефон.

Олександр Волошин подарував дитині iPhone, а потім забрав його (відео: YouTube)