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Ограбил ребенка: тик-токер Волошин за выходку с iPhone может сесть в тюрьму

Новина українською →
Киев, Вторник 22 июня 2021 14:45
Ограбил ребенка: тик-токер Волошин за выходку с iPhone может сесть в тюрьму Фото: Блогер Александр Волошин может сесть в тюрьму
Автор: Светлана Мащенко

Популярный блогер Александр Волошин, который оскандалился с подаренным iPhone девочке, может получить немалый штраф или даже реальный тюремный срок.

Какими могут быть последствия для звездного тик-токера за его выходку - читайте в нашем материале ниже.

Блогеру за такой "подарок" грозит уголовная ответственность

Итак, рассмотрим некоторые юридические аспекты. Согласно Гражданскому кодексу Украины во время "акции" Волошина состоялось "дарение" (ст. 717).

В п. 4 ст. 719 (Форма договора дарения) говорится о том, что договор дарения движимых вещей, имеющих особую ценность, заключается в письменной форме. Передача такой вещи по устному договору является правомерной, если суд не установит, что одаряемый завладел ею незаконно.

Согласно п. 1 ст. 722 (Принятие дара), право собственности одаряемого на дар возникает с момента его принятия.

"Другими словами, если блогер при матери подарил ребенку смартфон, то можно сказать, что состоялся устный договор дарения, мать согласовала сделку. А вот дальше - интереснее. Когда Волошин вырвал из рук девочки подаренный ей им же iPhone - это уже грабеж, потому что право собственности на подарок произошло, соответственно права на гаджет перешли к ребенку", - рассказал нам юрист.

Поэтому мать девочки может спокойно написать заявление в полицию. И уже в суде блогер должен будет доказывать, что не дарил iPhone. Но сделать это будет крайне трудно, ведь есть свидетели и даже видео…

Что бы там ни было, но с юридической точки зрения, Волошин совершил грабеж. А это - статья 186.

Такой поступок наказывается штрафом от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Что именно произошло между Волошиным, девочкой и ее мамой

Популярный TikTok-блогер Александр Волошин решил устроить "акцию" в Киеве, подарив первому человеку с улицы, который его знает и на него подписан, новенький iPhone 11 стоимостью 20 тысяч гривен. Соответственно, все это записывалось на видео.

Самой пылкой поклонницей Волошина оказалась маленькая девочка, которая гуляла по Киеву вместе с мамой. Смартфон ребенку вручили "под аплодисменты", однако после выключения камер Волошин заявил, что это пранк, розыгрыш и "айфон" вообще не настоящий. Он начал требовать подарок назад, предлагал выкупить его за 2 тысячи гривен, а потом вообще вырвал смартфон из рук ребенка.

Видео: TikTok-блогер Александр Волошин подарил ребенку iPhone, а потом забрал

Теперь блогер с миллионами подписчиков стал еще более популярным и не только в TikTok. Его аккаунты заблокировали, дошло до того, что из-за угроз он вообще не может выйти на улицу.

Ограбил ребенка: тик-токер Волошин за выходку с iPhone может сесть в тюрьму

Скрин: Блогер Александр Волошин боится за свою безопасность

Ранее мы писали, что Волошин исчез после скандала, за что отдуваться пришлось его любимой девушке - популярному блогеру Анне Тринчер.

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