UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ти теж говориш неправильно. Чому "лобове скло" звучить звично, але українською не вірно

Як правильно українською перекласти "лобове скло" і не робити помилку (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Від водіїв та й від багатьох українців часто можна почути словосполучення "лобове скло" або "лобовуха". Але насправді цей вираз помилковий, бо це калька з російської мови та суржик. А ви знаєте, як сказати правильно?

Як правильно називати українською "лобове скло", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи в Instagram.

У розмовній мові ми часто вживаємо вислови, не замислюючись над їхньою правильністю. 

Один із таких висловів - "лобове скло". Звучить для нас звично, але насправді це  калька з російської мови, яка суперечить українським мовним нормам.

Цей вислів виглядає особливо дивно, якщо уявити, що автомобіль має "лоб", "чоло" чи навіть "брови". Якщо вже й порівнювати деталі машини з частинами тіла, то як тоді назвати заднє скло - "потиличним"?

Правильний український варіант - "вітрове скло", адже воно розташоване проти вітру. 

Тож коли наступного разу говоритимете, що двірники не справляються з дощем чи брудом, краще сказати - "вітрове скло" потребує очищення. А слово "двірник" за потреби легко замінюється на "склоочисник".

Читайте РБК-Україна в Google News
словарьМовний законСлова