Ти теж говориш неправильно. Чому "лобове скло" звучить звично, але українською не вірно

У розмовній мові ми часто вживаємо вислови, не замислюючись над їхньою правильністю.

Один із таких висловів - "лобове скло". Звучить для нас звично, але насправді це калька з російської мови, яка суперечить українським мовним нормам.

Цей вислів виглядає особливо дивно, якщо уявити, що автомобіль має "лоб", "чоло" чи навіть "брови". Якщо вже й порівнювати деталі машини з частинами тіла, то як тоді назвати заднє скло - "потиличним"?

Правильний український варіант - "вітрове скло", адже воно розташоване проти вітру.

Тож коли наступного разу говоритимете, що двірники не справляються з дощем чи брудом, краще сказати - "вітрове скло" потребує очищення. А слово "двірник" за потреби легко замінюється на "склоочисник".