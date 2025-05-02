"Хлопець-друзяка" замість "рубаха-парень"? Як влучно та красиво замінити популярні фрази
У повсякденному мовленні ми часто не помічаємо, як уживаємо фразеологізми, запозичені з російської. Але українська мова має не менш влучні й колоритні вирази - варто лише трохи прислухатися.
Як гарно українською замінити російські фразеологізми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи в Instagram.
У мові - сила. Але чи завжди ми говоримо по-нашому? Популярні російські вислови досі проскакують у щоденному спілкуванні, бо ми звикли чути їх з дитинства. Та й не дивно - вони роблять мову яскравішою та живою.
Але, щоб позбутися російських зворотів, варто знати українські альтернативи, а їх є - чимало.
Ми зібрали українські відповідники, які звучать не менш яскраво - і куди природніше.
"Рубаха-парень"
Не варто перекладати як "сорочка-хлопець", бо це звучить дуже смішно, вже не кажучи, що чітко видає русизм у вашому мовленні.
Краще вживати:
- "свій хлопець"
- "хлопець-друзяка"
- "щира душа"
- "з ним - хоч у вогонь"
"Строить глазки"
Буквальний переклад "будувати оченята" - так перекладати не варто, ми ж не будівельники очей, та й взагалі це мовна пастка.
Натомість кажемо:
- "пускати бісики"
- "грати очима"
- "стріляти очима"
- "прясти очима"
"Бред сивой кобылы"
Сам вираз - справжня маячня. Цей вираз має чимало колоритних українських аналогів:
- "сон рябої кобили"
- "дурня собача"
- "Химині кури"
- "Мотрині яйця"
- "нісенітниця"
- "казна-що та й годі"
- "дурниці на пательні"
- "таке верзе, що вуха в'януть"
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