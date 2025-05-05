Як прабабусі говорили про кохання: значення у давнину слів "путо", "розкішниця", "бандурка", "тюндя"

У народній мові звичні побутові речі нерідко отримували друге, куди пікантніше життя. Здавалося б, невинні "ступа", "мотовило" чи "кортячка" - а насправді це натяки, жарти й афродизіаки в одному флаконі.

Як правильно українською говорити про секс, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення platfor.ma в Instagram .

Попри масовий і натхненний перехід на українську, інтимна лексика досі лишається зоною ніяковості. Особливо - коли мова заходить про близькість: бракує звичних, комфортних слів, аби говорити про це щиро, ніжно чи з перчинкою.

Маємо два основних полюси - або холодна медична латина, як-от пеніс і вагіна, або груба обсценна лайка. Між ними - хіба що метафори, давні слова чи сором’язливі евфемізми.

Та варто знати: українська мова зберігає цілий пласт чуттєвих, образних і барвистих назв для всього, що пов’язане з коханням тіл. І в цьому - справжнє еротичне багатство, яке лише чекає на своє відродження.

Як раніше казали "секс" українською

Товктися

Махатися

Шуркатися

Перекидатися

Молоти горох

Гнути вербу

Дати джмеля

Кохатися

Шуркатися

Трахкатися

Маститися

Цілину орати

Завести на солодкий медок

Ходити в будяки

Терти маку

Ламати калину

Підкувати чобіток

Розсипати жито

Повалятися

Товкти просо

Прижилитися

Як пофліртувати з коханим літературно та романтично:

В такім ярочку замочишся та не втопишся

В такім гнізді й мій пташок переночував би

Моя ступка не порожня, топче шляхта подорожня

Мій яругами є студник, де б напився і мій коник

Як раніше міг називатись "член":

Дурінь

Правило

Шкворінь

Шишка

Справа

Путо

Пуцька

Пуцо

Женило

Жила

Парубок

Макачула

Чучурка

Горобчик

Коник

Товкачик

Стручок

Щупак

Тичина

Плуг

Свердло

Залпупієнька

Ковбаска

Півник

Соловей

Головочка

Лялька

Смичок

Кінь

Кіньчик

Перчик

Колосок

Кукурудза

Рак

Кочерга

Шило

Ковбаса

Отже, фраза "поставити коня в стайню" - не завжди про конезаводство.

Як раніше могли називати жіночі статеві органи:

Розкішниця

Сковорода

Гніздо

Бандурка

Ступа

Кузупенька

Біда

Регедзуля

Петрунька

Мандушечка

Вишенька

Тюндя

Вавка

Курочка

Коляда

Мохнатка

Чмонка

Марфутка

Кобіль

Курка

Воронка

Мичка

Коновочка

Кирниченька

Відро

Капуста

Пиріжечок

Паляниця

Пампушка

Ще трохи про сексуальну лексику:

Висмик - це перерваний статевий акт

Тьорки або секеляння - це мастурбація

Телесування, цілування, лоскотання - це петинг

"Чом ти мене не лоскочеш, чи не вмієш, чи не хочеш?"

Кортячка або свербіння - це статевий потяг

Піська - маленький член, а мотовило - великий.

Секель, скоботень, шкворень, семеник, линдик або кіль - це клітор.

Як називали дівчат в стародавні часи

За інтим перед шлюбом дівчину могли або звинуватити у "перелюбі" або називати "сороміцькою дівкою". У гіршому випадку - "прогуляна" або "покрита".

Але, якщо дівчина не натякала і не підтримувала тему сексу навіть у шлюбі - називали "доброю дівою"

"Дівчина з калиною" - це цнотлива дівчина. Від цього і пішов вираз "калину ламати" або "вінок збивати".