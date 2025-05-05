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Як прабабусі говорили про кохання: значення у давнину слів "путо", "розкішниця", "бандурка", "тюндя"

Понеділок 05 травня 2025 08:00
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Як прабабусі говорили про кохання: значення у давнину слів "путо", "розкішниця", "бандурка", "тюндя" Як у давнину говорили українською про інтим та любовні втіхи (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У народній мові звичні побутові речі нерідко отримували друге, куди пікантніше життя. Здавалося б, невинні "ступа", "мотовило" чи "кортячка" - а насправді це натяки, жарти й афродизіаки в одному флаконі.

Як правильно українською говорити про секс, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення platfor.ma в Instagram.

Попри масовий і натхненний перехід на українську, інтимна лексика досі лишається зоною ніяковості. Особливо - коли мова заходить про близькість: бракує звичних, комфортних слів, аби говорити про це щиро, ніжно чи з перчинкою.

Маємо два основних полюси - або холодна медична латина, як-от пеніс і вагіна, або груба обсценна лайка. Між ними - хіба що метафори, давні слова чи сором’язливі евфемізми.

Та варто знати: українська мова зберігає цілий пласт чуттєвих, образних і барвистих назв для всього, що пов’язане з коханням тіл. І в цьому - справжнє еротичне багатство, яке лише чекає на своє відродження.

Як раніше казали "секс" українською

  • Товктися
  • Махатися
  • Шуркатися
  • Перекидатися
  • Молоти горох
  • Гнути вербу
  • Дати джмеля
  • Кохатися
  • Шуркатися
  • Трахкатися
  • Маститися
  • Цілину орати
  • Завести на солодкий медок
  • Ходити в будяки
  • Терти маку
  • Ламати калину
  • Підкувати чобіток
  • Розсипати жито
  • Повалятися
  • Товкти просо
  • Прижилитися

Як пофліртувати з коханим літературно та романтично:

  • В такім ярочку замочишся та не втопишся
  • В такім гнізді й мій пташок переночував би
  • Моя ступка не порожня, топче шляхта подорожня
  • Мій яругами є студник, де б напився і мій коник

Як раніше міг називатись "член":

  • Дурінь
  • Правило
  • Шкворінь
  • Шишка
  • Справа
  • Путо
  • Пуцька
  • Пуцо
  • Женило
  • Жила
  • Парубок
  • Макачула
  • Чучурка
  • Горобчик
  • Коник
  • Товкачик
  • Стручок
  • Щупак
  • Тичина
  • Плуг
  • Свердло
  • Залпупієнька
  • Ковбаска
  • Півник
  • Соловей
  • Головочка
  • Лялька
  • Смичок
  • Кінь
  • Кіньчик
  • Перчик
  • Колосок
  • Кукурудза
  • Рак
  • Кочерга
  • Шило
  • Ковбаса

Отже, фраза "поставити коня в стайню" - не завжди про конезаводство.

Як раніше могли називати жіночі статеві органи:

  • Розкішниця
  • Сковорода
  • Гніздо
  • Бандурка
  • Ступа
  • Кузупенька
  • Біда
  • Регедзуля
  • Петрунька
  • Мандушечка
  • Вишенька
  • Тюндя
  • Вавка
  • Курочка
  • Коляда
  • Мохнатка
  • Чмонка
  • Марфутка
  • Кобіль
  • Курка
  • Воронка
  • Мичка
  • Коновочка
  • Кирниченька
  • Відро
  • Капуста
  • Пиріжечок
  • Паляниця
  • Пампушка

Ще трохи про сексуальну лексику:

Висмик - це перерваний статевий акт

Тьорки або секеляння - це мастурбація

Телесування, цілування, лоскотання - це петинг

"Чом ти мене не лоскочеш, чи не вмієш, чи не хочеш?"

Кортячка або свербіння - це статевий потяг

Піська - маленький член, а мотовило - великий.

Секель, скоботень, шкворень, семеник, линдик або кіль - це клітор.

Як називали дівчат в стародавні часи

За інтим перед шлюбом дівчину могли або звинуватити у "перелюбі" або називати "сороміцькою дівкою". У гіршому випадку - "прогуляна" або "покрита".

Але, якщо дівчина не натякала і не підтримувала тему сексу навіть у шлюбі - називали "доброю дівою"

"Дівчина з калиною" - це цнотлива дівчина. Від цього і пішов вираз "калину ламати" або "вінок збивати".

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