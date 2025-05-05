Як прабабусі говорили про кохання: значення у давнину слів "путо", "розкішниця", "бандурка", "тюндя"
У народній мові звичні побутові речі нерідко отримували друге, куди пікантніше життя. Здавалося б, невинні "ступа", "мотовило" чи "кортячка" - а насправді це натяки, жарти й афродизіаки в одному флаконі.
Як правильно українською говорити про секс, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення platfor.ma в Instagram.
Попри масовий і натхненний перехід на українську, інтимна лексика досі лишається зоною ніяковості. Особливо - коли мова заходить про близькість: бракує звичних, комфортних слів, аби говорити про це щиро, ніжно чи з перчинкою.
Маємо два основних полюси - або холодна медична латина, як-от пеніс і вагіна, або груба обсценна лайка. Між ними - хіба що метафори, давні слова чи сором’язливі евфемізми.
Та варто знати: українська мова зберігає цілий пласт чуттєвих, образних і барвистих назв для всього, що пов’язане з коханням тіл. І в цьому - справжнє еротичне багатство, яке лише чекає на своє відродження.
Як раніше казали "секс" українською
- Товктися
- Махатися
- Шуркатися
- Перекидатися
- Молоти горох
- Гнути вербу
- Дати джмеля
- Кохатися
- Шуркатися
- Трахкатися
- Маститися
- Цілину орати
- Завести на солодкий медок
- Ходити в будяки
- Терти маку
- Ламати калину
- Підкувати чобіток
- Розсипати жито
- Повалятися
- Товкти просо
- Прижилитися
Як пофліртувати з коханим літературно та романтично:
- В такім ярочку замочишся та не втопишся
- В такім гнізді й мій пташок переночував би
- Моя ступка не порожня, топче шляхта подорожня
- Мій яругами є студник, де б напився і мій коник
Як раніше міг називатись "член":
- Дурінь
- Правило
- Шкворінь
- Шишка
- Справа
- Путо
- Пуцька
- Пуцо
- Женило
- Жила
- Парубок
- Макачула
- Чучурка
- Горобчик
- Коник
- Товкачик
- Стручок
- Щупак
- Тичина
- Плуг
- Свердло
- Залпупієнька
- Ковбаска
- Півник
- Соловей
- Головочка
- Лялька
- Смичок
- Кінь
- Кіньчик
- Перчик
- Колосок
- Кукурудза
- Рак
- Кочерга
- Шило
- Ковбаса
Отже, фраза "поставити коня в стайню" - не завжди про конезаводство.
Як раніше могли називати жіночі статеві органи:
- Розкішниця
- Сковорода
- Гніздо
- Бандурка
- Ступа
- Кузупенька
- Біда
- Регедзуля
- Петрунька
- Мандушечка
- Вишенька
- Тюндя
- Вавка
- Курочка
- Коляда
- Мохнатка
- Чмонка
- Марфутка
- Кобіль
- Курка
- Воронка
- Мичка
- Коновочка
- Кирниченька
- Відро
- Капуста
- Пиріжечок
- Паляниця
- Пампушка
Ще трохи про сексуальну лексику:
Висмик - це перерваний статевий акт
Тьорки або секеляння - це мастурбація
Телесування, цілування, лоскотання - це петинг
"Чом ти мене не лоскочеш, чи не вмієш, чи не хочеш?"
Кортячка або свербіння - це статевий потяг
Піська - маленький член, а мотовило - великий.
Секель, скоботень, шкворень, семеник, линдик або кіль - це клітор.
Як називали дівчат в стародавні часи
За інтим перед шлюбом дівчину могли або звинуватити у "перелюбі" або називати "сороміцькою дівкою". У гіршому випадку - "прогуляна" або "покрита".
Але, якщо дівчина не натякала і не підтримувала тему сексу навіть у шлюбі - називали "доброю дівою"
"Дівчина з калиною" - це цнотлива дівчина. Від цього і пішов вираз "калину ламати" або "вінок збивати".
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