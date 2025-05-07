Ты тоже говоришь неправильно. Почему "лобове скло" звучит привычно, но на украинском не верно

В разговорной речи мы часто употребляем выражения, не задумываясь над их правильностью.

Одно из таких выражений - "лобове скло". Звучит для нас привычно, но на самом деле это калька из русского языка, которая противоречит украинским языковым нормам.

Это выражение выглядит особенно странно, если представить, что автомобиль имеет "лоб", "чоло" или даже "брови". Если уж и сравнивать детали машины с частями тела, то как тогда назвать заднее стекло - "потиличним"?

Правильный украинский вариант - "вітрове скло", ведь оно расположено против ветра.

Поэтому когда в следующий раз будете говорить, что дворники не справляются с дождем или грязью, лучше сказать - "вітрове скло" нуждается в очистке. А слово "двірник" при необходимости легко заменяется на "склоочисник".