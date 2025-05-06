Слова наших бабусь і дідусів, які не мають зникнути: а ви знаєте значення цих справжніх перлин?
Серед повсякденних фраз і стандартних висловів часто губляться ті слова, які надають українській мові неповторного звучання. Вони ніби оживають із глибини століть, приносячи із собою тепло, мудрість і образність предків.
Які є колоритні слова в українській мові, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення українського мовознавця Олександра Авраменка на каналі в YouTube.
Українська мова - багата, співуча й неймовірно образна. Але, на жаль, деякі її чарівні слова потроху відходять у тінь. Ми дедалі рідше чуємо те, що ще нещодавно було частиною щоденного мовлення наших бабусь і дідусів. Вони гарно звучать, легко запам’ятовуються й точно здатні зробити наше мовлення яскравішим.
Серед таких забутих, але вартісних слів - "гарувати", "віншувати" та "раяти". Їх значення інтуїтивно знайомі кожному з нас, тож саме час освіжити пам’ять і спробувати повернути ці слова в активне вживання.
Гарувати - працювати
Обидва ці слова передають суть щоденної праці, але гарувати має ще додатковий відтінок - важка, виснажлива робота без перепочинку. Це слово несе емоційну глибину й особливо пасує, коли йдеться про надмірні зусилля.
Наприклад: "Я гарую на роботі весь тиждень без відпочинку".
Віншувати - вітати
Чудове староукраїнське слово, яке здавна використовували під час свят чи урочистих подій. Його можна сміливо вживати замість звичного вітати, щоб надати промові більше щирості й традиційного колориту.
Наприклад: "Віншую тобі щастя та радості у новому 2025 році".
Раяти - радити
Це слово - справжня знахідка для тих, хто любить мовні перлини. Можливо, його значення не так легко впізнати з першого разу, але щойно дізнаєшся - вже важко забути. Раяти означає давати пораду або щось рекомендувати.
Наприклад: "На зимові свята друзі раяли поїхати на відпочинок у гори".
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