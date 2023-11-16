"Ти станеш моєю дружиною": Ірині Білик освідчилися прямо посеред концерту (відео)

Відомій українській співачці Ірині Білик запропонували вийти заміж прямо під час концерту у Львові. Це зробив її прихильник.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співачки.

Як все відбулось

На відео видно, як невідомий чоловік піднявся на сцену, став на одне коліно перед співачкою та запропонував їй вийти за нього заміж.

Люди в залі були шоковані та підтримали закоханого викриками "Гірко!"

Прихильник подарував співачці великий букет троянд та обручку. Він запропонував Білик "любов, вірність, щастя" та запитав, чи "стане вона його дружиною".

Сама співачка спочатку розгубилась та заявила, що це не шоу, як багато хто міг би подумати.

"Мені б дуже хотілося мати такого чоловіка, як ти. Але ж ми зовсім незнайомі, я просто бачу тебе в залі і я дуже щаслива, коли ти зі мною на всіх концертах. І зараз подумала, це буде неправильно, сказати людині, яка мене любить, "ні", - відповіла співачка.

Під відео Ірина Білик запитала своїх фанатів, чи виходити їй заміж за чоловіка, якого зовсім не знає. Однак, невідомо, яке рішення прийняла артистка.

Чоловіка, який зробив пропозицію артистці, звуть Микола Онищук. У сторіс він розповів, що на обручці, яку подарував співачці, зроблене гравіювання "не Одинокая".

Він є власником тернопільських салонів краси. За його словами, поштовхом до зародження почуттів стали уроки вокалу, які почав брати дев’ять місяців тому. Тоді він виконував пісні Ірини Білик та позначав її у своїх розповідях у соцмережах.

"Одного разу вона запросила мене на концерт у Львові, це був благодійний захід пам’яті Кузьми. Я приїхав і подарував їй квіти, ми з нею поспілкувались", - розповів він.

Після цього вони спілкувались дистанційно. Чоловік вирішив придбати букет зі 101 троянди, замовив каблучку з діамантом і вийшов на сцену під час концерту.

Що відомо про життя Ірини Білик