Ірина Білик вразила новими фото підрослого сина. Де зараз співачка і чим займається
Відома українська співачка Ірина Білик рідко показує фотографії своїх синів. Однак, вона вирішила поділились знімком з семирічним сином Табрізом.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Як виглядає син
На знімку вона разом з сином. Також артистка запитала поради у підписників.
"Цікава ваша думка! Чи потрібно робити зачіску дитині таку, яку вона хоче?" - запитала Ірина Білик у шанувальників.
Ірина Білик з сином (instagram.com/bilyk_iryna)
У коментарях підписники поділилися своїм досвідом, і помітили, що хлопчик дуже схожий на маму:
- Однозначно - його волосся, хай сам обирає зачіску звичайно
- Так дитина самовиражається і проявляє свою індивідуальність
- Хай спробує зараз, а не у 35
- Мій просить чубчика пофарбувати у синій колір у свої майже 8 років. Змушена шукати фарбу
- Потрібно давати свободу вибору
- Дитині потрібно робити тільки ту зачіску, яку вона хоче
- Звичайно, дитині повинно бути комфортно, а не його мамі
Також пораду дав український телеведучий Слава Дьомін, який ростить сина.
"Мій син пофарбувався в рожевий колір в 10 років. Я не забороняв. Зате зараз вже ходить з нормальною зачіскою", - написав він.
Ірина Білик з сином (instagram.com/bilyk_iryna)
Додамо, що Ірина Білик виховує двох дітей – сина Гліба, народженого в шлюбі з моделлю Андрієм Оверчуком, і сина Табриза від російського режисера і продюсера Аслана Ахмадова.
Чим зараз займається Ірина Білик
Співачка і далі активно займається своєю творчістю. Нещодавно вона випустила нову версію свого хіта 1996 року "Я іду на війну".
Через 27 років після прем'єри трек не лише не втратив своєї актуальності, а й навпаки отримав нове значення для українців.
Ірина Білик активно публікує дописи у соцмережах про злочини Росії, які чиняться проти українського народу.
Сама артистка не розсекречує свого місця перебування.
Раніше Ірина Білик показувала свій дім після того, як там жили окупанти.
Також співачка поділилася історією співробітниці драмтеатру з Маріуполя.