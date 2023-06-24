Ірина Білик вразила новими фото підрослого сина. Де зараз співачка і чим займається

Відома українська співачка Ірина Білик рідко показує фотографії своїх синів. Однак, вона вирішила поділились знімком з семирічним сином Табрізом.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram .

Як виглядає син

На знімку вона разом з сином. Також артистка запитала поради у підписників.

"Цікава ваша думка! Чи потрібно робити зачіску дитині таку, яку вона хоче?" - запитала Ірина Білик у шанувальників.

Ірина Білик з сином (instagram.com/bilyk_iryna)

У коментарях підписники поділилися своїм досвідом, і помітили, що хлопчик дуже схожий на маму:

Однозначно - його волосся, хай сам обирає зачіску звичайно

Так дитина самовиражається і проявляє свою індивідуальність

Хай спробує зараз, а не у 35

Мій просить чубчика пофарбувати у синій колір у свої майже 8 років. Змушена шукати фарбу

Потрібно давати свободу вибору

Дитині потрібно робити тільки ту зачіску, яку вона хоче

Звичайно, дитині повинно бути комфортно, а не його мамі

Також пораду дав український телеведучий Слава Дьомін, який ростить сина.

"Мій син пофарбувався в рожевий колір в 10 років. Я не забороняв. Зате зараз вже ходить з нормальною зачіскою", - написав він.

Ірина Білик з сином (instagram.com/bilyk_iryna)

Додамо, що Ірина Білик виховує двох дітей – сина Гліба, народженого в шлюбі з моделлю Андрієм Оверчуком, і сина Табриза від російського режисера і продюсера Аслана Ахмадова.

Чим зараз займається Ірина Білик

Співачка і далі активно займається своєю творчістю. Нещодавно вона випустила нову версію свого хіта 1996 року "Я іду на війну".

Через 27 років після прем'єри трек не лише не втратив своєї актуальності, а й навпаки отримав нове значення для українців.

Ірина Білик активно публікує дописи у соцмережах про злочини Росії, які чиняться проти українського народу.

Сама артистка не розсекречує свого місця перебування.