"Ты станешь моей женой": Ирине Билык сделали преложение прямо посреди концерта (видео)

Известной украинской певице Ирине Билык предложили выйти замуж прямо во время концерта во Львове. Это сделал ее поклонник.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певицы.

Как все произошло

На видео видно, как неизвестный мужчина поднялся на сцену, стал на колено перед певицей и предложил ей выйти за него замуж.

Люди в зале были в шоке и поддержали влюбленного выкриками "Горько!"

Поклонник подарил певице большой букет роз и кольцо. Он предложил Билык "любовь, верность, счастье" и спросил, "станет ли она его женой".

Сама певица сначала растерялась и заявила, что это не шоу, как многие могли бы подумать.

"Мне бы очень хотелось иметь такого мужа, как ты. Но ведь мы совсем незнакомы, я просто вижу тебя в зале и я очень счастлива, когда ты со мной на всех концертах. И сейчас подумала, это будет неправильно, сказать человеку, который меня любит, "нет", - ответила певица.

Под видео Ирина Билык спросила своих фанатов, выходить ли ей замуж за мужчину, которого совсем не знает. Однако неизвестно, какое решение приняла артистка.

Мужчину, сделавший предложение артистке, зовут Николай Онищук. В сторис он рассказал, что на обручальном кольце, которое подарил певице, сделана гравировка "не Одинокая".

Он владелец тернопольских салонов красоты. По его словам, толчком к зарождению чувств стали уроки вокала, которые начал брать девять месяцев назад. Тогда он исполнял песни Ирины Билык и позначал ее в своих сторис в соцсетях.

"Однажды она пригласила меня на концерт во Львове, это было благотворительное мероприятие памяти Кузьмы. Я приехал и подарил ей цветы, мы с ней пообщались", - рассказал он.

После этого они общались дистанционно. Мужчина решил приобрести букет из 101 розы, заказал кольцо с бриллиантом и вышел на сцену во время концерта.

Что известно о жизни Ирины Билык