"Ти щиро любив і не терпів фальші". Українці зворушливо прощаються з зіркою кіно Василем Кухарським

7 грудня стало відомо про смерть актора театру та кіно , військовослужбовця ЗСУ, Василя Кухарського. У вересні артиста тяжко поранили у бою, після чого він перебував у київській лікарні. Йому збирали кошти на складне лікування та реабілітацію, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Святослав Вакарчук

"Не стало Василя Кухарського… Прекрасний актор, чудова людина, мужній воїн. Василь помер після важкого поранення, отриманного на фронті. Любив його і поважав. Така справжня чоловіча енергія була в ньому. Ми познайомились на зйомках нашого кліпу "Тримай". Потім часто перетинались. І от Василя не стало, - написав лідер гурту "Океан Ельзи".

"Знаю, це не перша і, на жаль, не остання втрата цієї страшної війни. Та кожна така втрата - це чийсь тато, чийсь чоловік, чийсь син, чийсь друг. Всі вони, як шрами на нашому серці. Щирі співчуття родині, близьким Вічна пам’ять герою Василю Кухарському. Героям слава!", - додав виконавець.

Василь Кухарський (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Коля Сєрга

"Сьогодні не стало нашого побратима, воїна, члена Культурного Десанта, актора та неймовірної людини Василя Кухарського. Світла пам'ять тобі, брате", - написав артист.

Коля Сєрга вшанував памʼять Василя Кухарського (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Михайло Іллєнко

"Якби можна було б написати Василю довідку, як у фільмі, і повернути його. Цього навіть толокою не зробити", - йдеться у дописі колеги Кухарського.

Василь Кухарський (фото: facebook.com/nareshti)

Ігор Фрей

"Гинуть наші воїни, наші козаки, наші митці. Цей список уже безкінечний... Я не знаю, що сказати, що написати... Нема слів. Я не вірив, я не хочу в це вірити... Васильку, друже, вічна тобі пам'ять. Серце плаче за тобою. Найщиріші співчуття дружині Наталці та всім рідним і друзям. Герої не вмирають! Ти з нами навіки. В наших думках, в нашій пам'яті, в наших виставах...", - сказав головний режисер "Українського народного театру Фінляндії" Ігор Фрей.

Василь Кухарський (фото: facebook.com/Frei.Igor)

Ірина Цілик

"Український актор і воїн Василь Кухарський був поранений на фронті кілька місяців тому і таки не зміг повернутися до життя: сьогодні його не стало. Мої безкінечні співчуття його дружині Наталці та всім близьким і друзям. Та і всім нам, українцям, зрештою. Гинуть наші воїни, наші козаки, наші митці. Цей список уже безкінечний. Як же боляче", - вшанувала пам'ять героя українська режисерка.

Василь Кухарський (фото: facebook.com/ira.tsilyk)

Олесь Санін

"За лицарями не плачуть. Про них складають легенди. Василь Кухарський, ти щиро любив і не терпів фальші. Честь!", - написав кінорежисер, актор та музикант.

Олесь Санін вшанував памʼять Василя Кухарського (фото: facebook.com/OlesSanin)

Для довідки

З 2008 року Василь Кухарський грав у "Театрі на Подолі", де виконав ролі в таких п'єсах, як "Сто тисяч", "Левушка", "Механічний апельсин", "Ножиці", "Приворотне зілля".

Також він зіграв десятки ролей у телевізійних і кінопроектах.

Головну роль актор виконав у фільмі "Максим Оса: золото Песиголовця", заснованому на українському коміксі про козака Максима Осу.

Прем'єра фільму відбулася у жовтні 2022 року, а на початку 2023 року він був представлений на платформі Netflix.