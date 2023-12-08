"Ты искренне любил и не терпел фальши". Украинцы трогательно прощаются со звездой кино Василием Кухарским

7 декабря стало известно о смерти актера театра и кино , военнослужащего ВСУ, Василия Кухарского. В сентябре артист тяжело ранен в бою, после чего он находился в киевской больнице. Ему собирали средства на сложное лечение и реабилитацию, однако спасти мужчину не удалось.

Святослав Вакарчук

"Не стало Василия Кухарского... Прекрасный актер, замечательный человек, мужественный воин. Василий умер после тяжелого ранения, полученного на фронте. Любил его и уважал. Такая настоящая мужская энергия была в нем. Мы познакомились на съемках нашего клипа "Держи". Потом часто пересекались. И вот Василия не стало, - написал лидер группы "Океан Эльзы".

"Знаю, это не первая и, к сожалению, не последняя потеря этой страшной войны. И каждая такая потеря - это чей-то папа, чей-то муж, чей-то сын, чей-то друг. Все они, как шрамы на нашем сердце. Искренние соболезнования семье, близким Вечная память герою Василию Кухарскому. Героям слава!", - добавил исполнитель.

Василий Кухарский (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Коля Серга

"Сегодня не стало нашего побратима, воина, члена Культурного Десанта, актера и невероятного человека Василия Кухарского. Светлая память тебе, брат", - написал артист.

Коля Серга почтил память Василия Кухарского (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Михаил Ильенко

"Если бы можно было написать Василию справку, как в фильме, и вернуть его. Этого даже толокой не сделать", - говорится в сообщении коллеги Кухарского.

Василий Кухарский (фото: facebook.com/nareshti)

Игорь Фрей

"Гибнут наши воины, наши казаки, наши художники. Этот список уже бесконечен... Я не знаю, что сказать, что написать... Нет слов. Я не верил, я не хочу в это верить... Василько, друг, вечная тебе память. Сердце плачет о тебе. Самые искренние соболезнования жене Наталье и всем родным и друзьям. Герои не умирают! Ты с нами навеки. В наших мыслях, в нашей памяти, в наших спектаклях...", - сказал главный режиссер "Украинского народного театра Финляндии" Игорь Фрей.

Василий Кухарский (фото: facebook.com/Frei.Igor)

Ирина Целик

"Украинский актер и воин Василий Кухарский был ранен на фронте несколько месяцев назад и не смог вернуться к жизни: сегодня его не стало. Мои бесконечные соболезнования его жене Наталке и всем близким и друзьям. Да и всем нам, украинцам, в конце концов. Гибнут наши воины, наши казаки, наши художники. Этот список уже бесконечен. Как же больно", - почтила память героя украинский режиссер.

Василий Кухарский (фото: facebook.com/ira.tsilyk)

Олесь Санин

"За рыцарями не плачут. О них слагают легенды. Василий Кухарский, ты искренне любил и не терпел фальши. Честь!", - написал кинорежиссер, актер и музыкант.

Олесь Санин почтил память Василия Кухарского (фото: facebook.com/OlesSanin)

Для справки

С 2008 года Василий Кухарский играл в "Театре на Подоле", где исполнил роли в таких пьесах, как "Сто тисяч", "Левушка", "Механічний апельсин", "Ножиці", "Приворотне зілля".

Также он сыграл десятки ролей в телевизионных и кинопроектах.

Главную роль актер исполнил в фильме "Максим Оса: золото Песиголовца", основанном на украинском комиксе о казаке Максиме Осе.

Премьера фильма прошла в октябре 2022 года, а в начале 2023 года он был представлен на платформе Netflix.