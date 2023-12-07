Помер зірковий український актор. Він так і не оговтався після поранення

Відомий український актор Василь Кухарський пішов з життя через своє поранення на війні з Росією. На жаль, воїни не вмирають лише у пам’яті, а в реальності все інакше.

Детальніше про причину смерті Василя Кухарського, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дружини актора Наталії у Facebook .

В чому причина смерті Василя Кухарського

Про смерть Василя Кухарського повідомила його дружина Наталія. Вона написала щемливий пост на особистій сторінці у Facebook та повідомила світові цю новину.

"Сьогодні пішов на Небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти - Василь Кухарський. Любий і рідний, миленький котєтко- лети високо. І будь поруч завжди", - пише дружина полеглого актора.

На сторінці театру на Подолі, де він грав, також встигли повідомити новину про смерть Кухарського.

"Не стало Василя Кухарського. Він так і не зміг повернутися до життя. Дату прощання повідомимо згодом", - написано на сторінці театру.

Відомо, що з найперших днів жорстокого вторгнення росіян, Василь приєднався до лав ЗСУ. А 21 вересня режисер Олесь Санін повідомив, що Кухарського важко поранено в бою і він знаходиться в київській лікарні на лікуванні та реабілітації.

Чоловік довго намагався оговтатися від поранення, але врешті-решт, вижити не зміг. Кухарський помер у лікарні, через кілька днів після свого Дня народження у віці 42-х років.

Василь Кухарський помер після важкого поранення (фото: facebook.com/OlesSanin)

Біографія Василя Кухарського

Василь Кухарський - відомий український актор театру та кіно. Він здобув освіту у Київському національному університеті театру, кіно і ТБ імені Івана Карпенка-Карого.

З 2008 року став актором Київського академічного драматичного театру на Подолі. Але театральною кар’єрою Василь не обмежився. Він знявся у десятках фільмів та серіалів, зокрема, в стрічці "Максим Оса та золото Песиголовця", де зіграв головну роль.

Також в його списку такі картини, як:

"Крути 1918"

"Вікно життя"

"В полоні у перевертня"

"Забуті"

"Кислородна станція".

Василь Кухарський (фото: facebook.com/TeatrnaPodoli)