У Threads нарешті з'явилася нова функція, яка спростить життя усім
Користувачі соцмережі Threads від Meta скоро зможуть надсилати особисті повідомлення безпосередньо всередині платформи, без необхідності переходити в Instagram.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Деталі оновлення
За словами Марка Цукерберга, цього тижня Threads почне тестування власної системи повідомлень у Гонконзі, Таїланді та Аргентині. Найближчим часом географія запуску розширюватиметься.
Відтепер листування вестиметься в окремій поштовій скриньці Threads, а не через пов'язану з Instagram, як це було досі. Раніше можливість об'єднаної системи повідомлень вважалася найімовірнішою з огляду на тісну інтеграцію двох платформ - реєстрація в Threads проходить через Instagram, і підписки синхронізуються автоматично.
Отримати доступ до нової вкладки з повідомленнями можна буде за допомогою значка у вигляді конверта: він з'явиться в нижній панелі мобільних застосунків для iPhone і Android, а також ліворуч - у комп'ютерній версії. Про терміни повноцінного запуску функції Meta поки не повідомляє.
Додавання особистих повідомлень - один із найочікуваніших апгрейдів від користувачів Threads. Зараз платформа не надає способу для приватного спілкування, і єдиним рішенням було перемикання на Instagram.
Поділ поштових скриньок для двох платформ, на думку Meta, спростить управління листуванням, особливо для бізнес-акаунтів і творців контенту, а також наблизить функціональність Threads до можливостей X (Twitter).
Threads використовуватиме символ конверта для повідомлень (фото: Meta)
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