В Threads наконец-то появилась новая функция, которая упростит жизнь всем

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский сайт о компьютерной технике The Verge .

Детали обновления

По словам Марка Цукерберга, на этой неделе Threads начнет тестирование собственной системы сообщений в Гонконге, Таиланде и Аргентине. В ближайшее время география запуска будет расширяться.

Отныне переписка будет вестись в отдельном почтовом ящике Threads, а не через связанный с Instagram, как это было до сих пор. Ранее возможность объединенной системы сообщений считалась наиболее вероятной, учитывая тесную интеграцию двух платформ - регистрация в Threads проходит через Instagram, и подписки синхронизируются автоматически.

Получить доступ к новой вкладке с сообщениями можно будет с помощью значка в виде конверта: он появится в нижней панели мобильных приложений для iPhone и Android, а также слева - в компьютерной версии. О сроках полноценного запуска функции Meta пока не сообщает.

Добавление личных сообщений - один из самых ожидаемых апгрейдов от пользователей Threads. Сейчас платформа не предоставляет способа для приватного общения, и единственным решением было переключение на Instagram.

Разделение почтовых ящиков для двух платформ, по мнению Meta, упростит управление перепиской, особенно для бизнес-аккаунтов и создателей контента, а также приблизит функциональность Threads к возможностям X (Twitter).