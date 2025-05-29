Instagram оновився: з'явилась функція, яка змінить ваші фото назавжди

Instagram повідомив про нове оновлення, яке може здатися невеликим, але вельми корисним для користувачів. Тепер платформа підтримує фотографії зі співвідношенням сторін 3:4 - формат, який є нативним для багатьох камер смартфонів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-ресурс Social Media Today , що спеціалізується на маркетингу, цифрових комунікаціях і соціальних медіа.

Деталі оновлення

Як видно на прикладах, у разі публікації фото у форматі 3:4 зображення відображатиметься саме в такому вигляді у стрічці, без розтягування під інші пропорції. Це гарантує більш точну передачу оригіналу.

"Тепер, при завантаженні зображення зі співвідношенням 3:4, воно відображатиметься саме так, як ви його зняли. Це працює як для одиночних фото, так і для каруселей", - йдеться в офіційній заяві Instagram.

Для більшості користувачів це може не мати великого значення, але для тих, хто ретельно працює над візуальним контентом у застосунку, це важливе оновлення, яке поліпшить показ фото.

Instagram додав підтримку фото 3:4 (фото: Social Media Today)

Також Instagram уточнює, що, як і раніше, можна публікувати фото з пропорціями 1:1 (квадрат) і 4:5. Однак додавання формату 3:4 розширить можливості для творчості і підбору формату під конкретний контент.

Останніми роками Instagram прагне підкреслити, що платформа вже не орієнтована виключно на фотографії - основним драйвером залученості стали відео та месенджери. За останній рік понад 50% контенту в стрічках користувачів становлять рекомендовані алгоритмами Reels.

Reels утримують користувачів у застосунку довше, а в месенджерах відбувається дедалі більше взаємодій. Тому статичні зображення вже не є головним фокусом Instagram.

Проте фото залишаються значущим форматом для спілкування серед друзів, і багато користувачів продовжують публікувати фотографії. Однак, якщо мета - максимальне охоплення (як часто у брендів), то пріоритет варто віддавати відеоформатам.

У підсумку, підтримка формату 3:4 - це ще один інструмент і можливість у вашій Instagram-стратегії на майбутнє.