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Аккаунт Threads тепер можна видалити окремо від профілю в Instagram

Вівторок 14 листопада 2023 13:05
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Аккаунт Threads тепер можна видалити окремо від профілю в Instagram Meta дозволила видаляти профіль Threads, залишаючи акаунт Instagram (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Розробники з Meta Platforms продовжують активно розвивати свою соціальну мережу Threads, яка є аналогом X (колишній Twitter). В останньому оновленні вони внесли зміни, що дозволяють користувачам видаляти свої профілі в Threads, не видаляючи при цьому своїх акаунтів у Instagram.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.

Глава Instagram, Адам Моссери, оголосив про доступність цієї функції в меню налаштувань під новим розділом "Видалити або деактивувати профіль". На даний момент функція знаходиться в процесі розповсюдження та може бути недоступною для всіх користувачів соціальної мережі.

Ця можливість видалення профілю Threads була впроваджена у відповідь на скарги користувачів, які були незадоволені тим, що разом з ним пропонувалося видалити пов'язаний аккаунт в Instagram.

Раніше Моссери зазначав, що розробники шукають способи реалізації окремого видалення профілю в Threads без впливу на обліковий запис в Instagram, і, мабуть, їм це вдалося зробити. Користувачі також можуть деактивувати профіль замість його остаточного видалення, якщо вони не бажають позбавлятися його назавжди.

Моссери також повідомив про нову опцію відключення автоматичної публікації постів із Threads у соціальних мережах Facebook та Instagram, що належать Meta. Ця функція була інтегрована кілька днів тому і доступна не всім користувачам.

Крім того, відомо, що Meta працює над впровадженням в Threads інших функцій, таких як можливість додавання хештегів та надсилання особистих повідомлень.

Раніше ми писали, що кількість користувачів Threads скоротилась більше ніж вдвічі.

А ще у нас є матеріал про те, як Маск погрожував Цукербергу судом через новий застосунок Meta.

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