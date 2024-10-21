Відомий продюсер назвав умову, за якої Винника пробачать в Україні

Український продюсер Михайло Ясинський, який свого часу співпрацював з Олегом Винником, назвав несподівану умову для того, щоб артиста, який втік, пробачили в Україні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості Славі Дьоміну для шоу " Муз-тренд ".

"Я мав честь працювати з людиною, яка мала шалений успіх, талановитою, трудоголіком, видатним артистом, який мав деякі проблеми і які моя агенція вирішила. Про це я можу легко говорити", - зазначив Ясинський.

Він підкреслив, що Винник мав певні проблеми з медіа та визнанням.

Водночас зараз, за словами продюсера, артист медійності не має зовсім.

На що Дьомін, у свою чергу, запитав, чи може Винник, залишаючись у Німеччині, повернутися в український шоу-бізнес.

"Може. Якщо завтра ми його побачимо, наприклад, у Бундестазі, де він із такою потужною промовою змусить німецьких парламентаріїв ухвалити рішення про використання якогось Таурусу і так далі. І це буде його заслуга", - зазначив Михайло Ясинський.

На відео цей момент можна переглянути з 20:30.

Де зараз Олег Винник

Після початку повномасштабної війни в Україні популярний співак зник із інформаційного простору та ніяк не коментував події у рідній країні.

Потім стало відомо, що Винник перебуває у Німеччині. За словами колишнього продюсера артиста, Олександра Горбенка, співак виїхав за кордон нелегально, ховаючись під простирадлом на задньому сидінні машини, в якій ще було дві жінки.

У липні 2024 року артист раптово перервав мовчання і став виходити на зв'язок зі своїми шанувальниками, чим викликав бурхливу критику в мережі. Зокрема, артист показав на своєму балконі невеликий город та передав усім українцям "ковток свіжого повітря".

Потім він анонсував вихід нової пісні "Мої люди". Її він презентував 23 серпня у День Державного прапора України.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)