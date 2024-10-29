Татьяна Пискарева о Потапе и Виннике: "Надо возвращаться, 100 раз извиниться и работать ради Украины"

Заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева высказалась в адрес сбежавших из страны во время полномасштабного вторжения мужчин-артистов, среди которых скандальный рэпер и продюсер Потап, певец Олег Винник и танцор Влад Яма.

По словам Пискаревой, за границей украинцы никому не нужны.

"Всем, кто, скажем так, сбежал, нужно понимать. Во-первых, нас нигде никто не ждет. Во-вторых, мы никому вообще не нужны. В третьих, если мы нужны, то только своей Украине и украинцам. Если эти люди осознают, что они действительно сбежали, то им нужно просто понять, что нет им покоя и нет им душевного утешения негде, а только возвращаться домой", - отметила певица.

Также она дала совет Потапу, Виннику и Яме.

"Никогда не бывает слишком поздно. Беритесь, вставайте, возвращайтесь, смотрите смело в лицо людям, объясните им свою погодку и начинайте работать ради Украины. Это важно", - подчеркнула заслуженная артистка Украины.

В то же время она считает, что сбежавшие мужчины-артисты уже многое потеряли, но им все равно необходимо возвращаться и просить прощение.

Татьяна Пискарева (фото: instagram.com/piskareva.tanya)

"Они действительно многое потеряли. А может быть, и все. Но нужно возвращаться домой, чтобы жить, чувствовать себя нужным. Возможно, сто раз извиниться перед обществом. За слабость, страхи. Надо возвращаться и все", - подчеркнула певица.

"А уже как выгонят - будешь бежать. А простят - увидишь и будешь работать. Может быть, я просто очень добрая. Но нужно возвращаться. Даже если ты сделал неправильный шаг, просто уметь извиняться. И все", - подытожила Татьяна Пискарева.

Что известно о скандальном Потапе

Рэпер и продюсер сейчас живет и работает за границей - при этом он публично ни разу не рассказал, как ему удалось выехать из страны во время военного положения.

Он уже не раз попадал в скандалы: то из-за выступлений в немецких ночных клубах с русскоязычными песнями, то из-за размышлений на фоне пальм о "новых возможностях" за рубежом.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Где сейчас Олег Винник

Олег Винник после 24 февраля 2022 года долгое время не появлялся в медиапространстве и не комментировал российское вторжение.

Затем стало известно, что артист находится в Германии. Некоторые источники утверждали, что певец серьезно болен, но сам он этого не подтверждал.

Летом 2024 года Винник неожиданно вышел на связь с поклонниками. В одном из роликов он решил показать домашний огород на балконе и передать пользователям сети "глоток свежего воздуха, особенно защитникам и защитникам", чем естественно разозлил украинцев.

Он также выпустил новую песню "Мої люди".

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Что известно о Владе Яме

Хореографу удалось выехать из Украины в первый день полномасштабной войны. Вместе с семьей он живет в США.

Звезда "Танців з зірками" часто публикует развлекательный контент, а также показывает свою размеренную жизнь в Америке.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)