Tesla втратила шанс. Чому Cybertruck так і не став новим хітом автоіндустрії

Завищені очікування і розчарування від Cybertruck

На тлі Slate особливо яскраво проявляються промахи Tesla з Cybertruck. За 18 місяців з початку виробництва було реалізовано близько 50 тис. екземплярів. Для порівняння: популярні кросовери-електромобілі продаються десятками тисяч щомісяця. Масовим Cybertruck так і не став.

Причина - в позиціонуванні. Гігантський кузов із нержавіючої сталі, нестандартний дизайн, висока ціна. Cybertruck обмежений ринком США і не підходить для Європи, Азії або навіть частини Канади. Tesla вклала в нього мільярди, але в підсумку отримала нішевий продукт.

Що могла б зробити Tesla

Електропікап від Slate - це недорогий, дводверний автомобіль сегмента C. Такий формат дав би змогу Tesla вийти на нові ринки, включно з Європою і Китаєм, де Cybertruck продавати просто неможливо. У Tesla є ключові ресурси: власні акумулятори, гігафабрики, логістика. Вона могла б випустити пікап з великим запасом ходу за менші гроші - і змінити правила гри.

Навіть більше, це міг би бути той самий обіцяний ще 2020 року електрокар за 25 000 доларів. Ідея, від якої Маск відмовився в жовтні 2024 року, назвавши її "безглуздою". Замість цього Tesla робить ставку на роботаксі та гуманоїдних роботів.

Slate Auto - американський стартап, що займається розробкою електромобілів (фото: Slate)

Чому бюджетний пікап став би успішним

Інтерес до Slate показав: ринок чекає доступних електромобілів. Tesla могла б не тільки зберегти лідерство, а й закріпитися в нових сегментах. Причини очевидні:

Величезний інтерес до недорогих електрокарів

У Tesla - найнижча собівартість батарей серед не китайських виробників

Новий сегмент без конкурентів

Масовість - те, з чого починалася Tesla

Замість цього компанія зосередилася на високомаржинальних, але нішевих продуктах.

Проблеми Cybertruck і зростання конкурентів

Tesla поставила у 2024 році 1,789 млн авто - на 20 тисяч менше, ніж у 2023 році. Конкуренти зростають: BYD - понад 4 млн, BMW - 2,45 млн. Cybertruck же не виправдав сподівань і став прикладом того, як ставка на нестандартність не завжди призводить до успіху.

Model Y і Model 3 втрачають актуальність, а нових масових моделей Tesla поки що не пропонує. Вихід у сегмент дешевих пікапів міг би стати порятунком - особливо з урахуванням високих цін на авто в США (середня - 47-48 тисяч доларів).

Економія в стилі Slate

Slate використовує поліпропіленові панелі, закріплені болтами до металевого каркаса (відмова від фарбування і складних штамповок економить сотні мільйонів доларів). Tesla могла б застосувати схожий підхід і зробити електромобіль дешевшим, не жертвуючи якістю.

До того ж у Tesla вже є технологічний доробок - свої батареї, які дешевші за корейські модулі, що використовуються Slate. Це дало б Tesla можливість запропонувати кращий продукт за тією ж ціною.

Маск проти доступності

Чому Tesla не зробила такий крок? Маск вважає, що дешевий пікап - це низькі маржі. Крім того, компанія робить ставку на технології: сенсори, автопілот, ШІ. Усе це додає до вартості. Компактний утилітарний пікап не вписується в імідж Tesla і не підходить для світу роботаксі, до якого прагне Маск.

Ще у 2006 році Маск оприлюднив план: заробити на дорогих авто, щоб робити доступні. Пікап у стилі Slate - логічне продовження цієї стратегії. Але Tesla обрала інший шлях.

Можливо, це рішення ще переосмислять. Але вже зараз зрозуміло: якби Tesla випустила доступний пікап, це могло б стати новою точкою зростання - не тільки для компанії, а й для всього ринку електромобілів.