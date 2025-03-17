Водій перевірив, чи Tesla вріжеться в стіну, замасковану під дорогу: результат шокує!

У своєму новому викривальному відео YouTube-блогер і колишній інженер NASA Марк Робер наочно показав, чому покладатися виключно на візуальні дані з камер - не найкраща ідея для технології допомоги водієві в Tesla.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Futurism , що спеціалізується на технологіях, науці та майбутньому.

Виробник електромобілів під керівництвом Ілона Маска повністю відмовився від використання LIDAR і радарів, які його конкуренти вже багато років застосовують для виявлення об'єктів. Маск одного разу назвав LIDAR "до біса дурним, дорогим і непотрібним".

Але, покладаючись тільки на візуальні дані, автопілот Tesla легко можна обдурити - чи то густий туман, чи то намальована на стіні дорога, як продемонстрував Робер у своєму останньому відео.

Цей експеримент став серйозним доказом того, що підхід Tesla може призвести до аварії. Експерти давно попереджали, що використання одних лише камер - це ризиковане рішення, особливо коли існують альтернативи у вигляді LIDAR і радарів.

Ситуація ускладнюється тим, що, за словами Маска, вже цього року Tesla планує випустити "несанкціоновану" версію своєї скандальної системи допомоги водієві Full Self-Driving. Це може ще більше посилити помилкове відчуття безпеки у водіїв.

А плани Маска щодо запуску сервісу роботаксі лише посилять цей явний недолік.

Під час тестів Робер порівняв поведінку Tesla і тестового автомобіля з LIDAR-датчиками від компанії Luminar при виявленні манекена дитини на дорозі.

Tesla провалила тест із самого початку. Незважаючи на те, що система розпізнала дитину, аварійне гальмування не спрацювало вчасно, і машина на повному ходу збила манекен. Коли сцену заволокли димом із туманної машини, автопілот знову не впорався. Той самий результат був і під проливним дощем.

Але найпоказовішим моментом стало випробування з намальованою на стіні дорогою в стилі мультфільмів про койота Вайлі. Tesla "повелася" на обман і врізалася в стіну, не зменшуючи швидкості.

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Тим часом Lexus з LIDAR-системою від Luminar пройшов усі випробування бездоганно.

"Тепер я можу з упевненістю сказати: вперше в історії світу система камер Tesla абсолютно точно вріжеться у фальшиву стіну, навіть не пригальмувавши", - заявив Робер у відео.

Звичайно, намальована стіна навряд чи стане перешкодою на звичайних дорогах. Але тестування Робера ідеально демонструє ключові проблеми використання лише камер.

Системи допомоги водієві від Tesla вже пов'язані з сотнями аварій і десятками смертельних випадків, що підтверджено регулюючими органами. І поки неясно, чи зможе автопілот стати безпечним без нагляду - особливо з поточними апаратними обмеженнями датчиків в автомобілях компанії.