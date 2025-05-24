Tesla упустила шанс. Почему Cybertruck так и не стал новым хитом автоиндустрии

Завышенные ожидания и разочарование от Cybertruck

На фоне Slate особенно ярко проявляются промахи Tesla с Cybertruck. За 18 месяцев с начала производства было реализовано около 50 тыс. экземпляров. Для сравнения: популярные кроссоверы-электромобили продаются десятками тысяч ежемесячно. Массовым Cybertruck так и не стал.

Причина - в позиционировании. Гигантский кузов из нержавеющей стали, нестандартный дизайн, высокая цена. Cybertruck ограничен рынком США и не подходит для Европы, Азии или даже части Канады. Tesla вложила в него миллиарды, но в итоге получила нишевый продукт.

Что могла бы сделать Tesla

Электропикап от Slate - это недорогой, двухдверный автомобиль сегмента C. Такой формат позволил бы Tesla выйти на новые рынки, включая Европу и Китай, где Cybertruck продавать попросту невозможно. У Tesla есть ключевые ресурсы: собственные аккумуляторы, гигафабрики, логистика. Она могла бы выпустить пикап с большим запасом хода за меньшие деньги - и изменить правила игры.

Более того, это мог бы быть тот самый обещанный еще в 2020 году электрокар за 25 000 долларов. Идея, от которой Маск отказался в октябре 2024 года, назвав ее "бессмысленной". Вместо этого Tesla делает ставку на роботакси и гуманоидных роботов.

Slate Auto - американский стартап, занимающийся разработкой электромобилей (фото: Slate)

Почему бюджетный пикап стал бы успешным

Интерес к Slate показал: рынок ждет доступных электромобилей. Tesla могла бы не только сохранить лидерство, но и закрепиться в новых сегментах. Причины очевидны:

Огромный интерес к недорогим электрокарам

У Tesla - самая низкая себестоимость батарей среди не китайских производителей

Новый сегмент без конкурентов

Массовость - то, с чего начиналась Tesla

Вместо этого компания сосредоточилась на высокомаржинальных, но нишевых продуктах.

Проблемы Cybertruck и рост конкурентов

Tesla поставила в 2024 году 1,789 млн авто - на 20 тысяч меньше, чем в 2023 году. Конкуренты растут: BYD - более 4 млн, BMW - 2,45 млн. Cybertruck же не оправдал надежд и стал примером того, как ставка на нестандартность не всегда приводит к успеху.

Model Y и Model 3 теряют актуальность, а новых массовых моделей Tesla пока не предлагает. Выход в сегмент дешевых пикапов мог бы стать спасением - особенно с учетом высоких цен на авто в США (средняя - 47-48 тысяч долларов).

Экономия в стиле Slate

Slate использует полипропиленовые панели, закрепленные болтами к металлическому каркасу (отказ от покраски и сложных штамповок экономит сотни миллионов долларов). Tesla могла бы применить схожий подход и сделать электромобиль дешевле, не жертвуя качеством.

К тому же у Tesla уже есть технологический задел - свои батареи, которые дешевле корейских модулей, используемых Slate. Это дало бы Tesla возможность предложить лучший продукт по той же цене.

Маск против доступности

Почему Tesla не сделала такой шаг? Маск считает, что дешевый пикап - это низкие маржи. Кроме того, компания делает ставку на технологии: сенсоры, автопилот, ИИ. Все это добавляет к стоимости. Компактный утилитарный пикап не вписывается в имидж Tesla и не подходит для мира роботакси, к которому стремится Маск.

Еще в 2006 году Маск обнародовал план: заработать на дорогих авто, чтобы делать доступные. Пикап в стиле Slate - логичное продолжение этой стратегии. Но Tesla выбрала другой путь.

Возможно, это решение еще переосмыслят. Но уже сейчас ясно: если бы Tesla выпустила доступный пикап, это могло бы стать новой точкой роста - не только для компании, но и для всего рынка электромобилей.