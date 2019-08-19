Tesla Илона Маска впервые облетела вокруг Солнца: скоро приблизится к Земле

Tesla Илона Маска облетела вокруг Солнца (коллаж: РБК-Украина)

Красная Tesla Илона Маска преодолела расстояние 115 млн километров

Красная Tesla Roadster Илона Маска, которую запустили в космическое пространство с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy еще в феврале 2018 года, совершила свой первый оборот вокруг Солнца.

Согласно сообщению издания "Популярная механика", которое ссылается на данные специального ресурса whereisroadster.com, личному автомобилю Илона Маска понадобилось 557 дней, за которые он преодолел более 115 млн километров.

Whereisroadster.com - это специальный ресурс, который отслеживает "Космическую одиссею" Tesla Roadster.

Красная Tesla Roadster Илона Маска (фото: tesla.com)

По прогнозам исследователей, 5 ноября 2020 года Tesla приблизится к Земле на расстояние менее чем 52 миллиона километров, а во второй раз пролетит около нашей планеты уже 2047 года.

Ранее мы писали, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter странный пост, в котором высмеял королеву Великобритании Елизавету II. Бизнесмен сравнил монарха с телепузиками.

Также сообщалось, что компания Илона Маска Neuralink занимается разработкой устройства, которое свяжет мозг с компьютером.

К слову, недавно ученые обнаружили во Вселенной две супермассивные черные дыры, которые вот-вот столкнутся. Исследователи рассказали, как это событие сможет повлиять на Землю.