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Илон Маск потерял миллиард долларов

Новости » Общество    04.04.2019 - 23:46
Илон Маск потерял миллиард долларов
Фото: Илон Маск (spacex.com)

Маск потерял крупную сумму из-за падения акций Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla  Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял 1,1 миллиард долларов, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  Bloomberg.

Так, Bloomberg указал данные, ссылаясь  на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск закроет все свои розничные магазины и перейдет к продажам электрокаров в режиме онлайн.

Такое решение компания приняла для того, чтобы сократить расходы и уменьшить стоимость электрического пятиместного авто Model 3, продавая их со стартовой ценой в 35 тыс. долларов.

По словам главы Tesla Илона Маска, закрытие сети розничных магазинов поможет компании стать "очень сильной конкурентной стороной". Маск также добавил, что "это будет фундаментальное долгосрочное конкурентное преимущество Tesla, которое может воспроизвести только стартап".

РБК-Украина писало, что компания Tesla начинает продажу своей линейки электромобилей Model 3 по всему Европейскому союзу, получив одобрение от голландского агентства по автомобильным перевозкам RDW.

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