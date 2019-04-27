Маск обязался согласовывать твиты о Tesla с юристами

Фото: Илон Маск (spacex.com)

Такое соглашение Маск заключил после падения акций компании Tesla из-за его записи в Twitter

Основатель американской компании Tesla Inc. Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки относительно его сообщений о компании в Twitter. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Маск обязался согласовывать с юристами все записи в Twitter, которые имеют отношение к финансам компании Tesla. Такое решение было принято после твита Маска о преобразовании компании Tesla из публичной в частную. Это сообщение вызвало резкое падение акций компании.

Напомним, глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял 1,1 миллиард долларов, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%.

Ранее РБК-Украина писало, что Маск закроет все свои розничные магазины и перейдет к продаже электрокаров в режиме онлайн.

Такое решение компания приняла для того, чтобы сократить расходы и уменьшить стоимость электрического пятиместного автомобиля Model 3, продавая их по стартовой цене в 35 тыс. долларов. Маск считает, что закрытие сети розничных магазинов поможет компании стать "очень сильной конкурентной стороной".

Добавим, что компания Tesla начинает продажу своей линейки электромобилей Model 3 по всему Европейскому союзу, получив одобрение от голландского агентства по автомобильным перевозкам RDW.