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Забанят в Великобритании: Илон Маск жестко пошутил над королевой Елизаветой II (фото)

STYLERЖизнь    05.08.2019 - 12:36
Забанят в Великобритании: Илон Маск жестко пошутил над королевой Елизаветой II (фото)
Илон Маск сравнил королеву Елизавету II с телепузиками (фото: коллаж РБК-Украина)

Илон Маск в очередной раз пошутил, только его юмор поняли далеко не все

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter странный пост, который ввел его подписчиков в тупик. Дело в том, что Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями некогда популярной детской телепередачи телепузиками.

Все телепузики разного цвета и Маск разместил коллаж с королевой, которая одета в различные  пальто, цвета которых очень напоминают цвета героев детской передачи.

Фотографию с телепузиками (Teletubbies) он подписал, как "Teletub" и добавил эмодзи в виде пчелы. Коллаж с королевой Маск назвал "Queen" и также добавил эмодзи пчелы. Нужно отметить, что вместе получается словосочетание queen bee, что переводится, как "пчеломатка".

Забанят в Великобритании: Илон Маск жестко пошутил над королевой Елизаветой II (фото)

Скриншот с Twitter

Пользователи сети были удивлены таким постом бизнесмена и прокомментировали это.

  • Илон, уже 4 часа утра, иди спать;
  • Нет, это уже слишком;
  • Илон, ты пьян?
  • Илон, с тобой все в порядке?
  • Спасибо Илон, очень круто;
  • И теперь тебя забанят в Великобритании;
  • Когда наркотики начинают действовать в 4 утра в Калифорнии.
  • Вы так добры, плюс ваше чувство юмора находится на другом уровне. Я вдохновлена.
  • Я думаю Илон Маск снова накурился.

Забанят в Великобритании: Илон Маск жестко пошутил над королевой Елизаветой II (фото)Забанят в Великобритании: Илон Маск жестко пошутил над королевой Елизаветой II (фото)Забанят в Великобритании: Илон Маск жестко пошутил над королевой Елизаветой II (фото)Забанят в Великобритании: Илон Маск жестко пошутил над королевой Елизаветой II (фото)Забанят в Великобритании: Илон Маск жестко пошутил над королевой Елизаветой II (фото)Забанят в Великобритании: Илон Маск жестко пошутил над королевой Елизаветой II (фото)Забанят в Великобритании: Илон Маск жестко пошутил над королевой Елизаветой II (фото)

Скриншоты с Twitter

Напомним, что у королевы Елизаветы ІІ нашли элитные квартиры в Москве. Королева владеет четырьмя элитными квартирами по адресу Обыденский переулок, 10.

Ранее сообщалось, что Елизавета II контролирует каждый шаг герцогов Сассекских.

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