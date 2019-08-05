Забанят в Великобритании: Илон Маск жестко пошутил над королевой Елизаветой II (фото)

Илон Маск в очередной раз пошутил, только его юмор поняли далеко не все
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter странный пост, который ввел его подписчиков в тупик. Дело в том, что Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями некогда популярной детской телепередачи телепузиками.
Все телепузики разного цвета и Маск разместил коллаж с королевой, которая одета в различные пальто, цвета которых очень напоминают цвета героев детской передачи.
Фотографию с телепузиками (Teletubbies) он подписал, как "Teletub" и добавил эмодзи в виде пчелы. Коллаж с королевой Маск назвал "Queen" и также добавил эмодзи пчелы. Нужно отметить, что вместе получается словосочетание queen bee, что переводится, как "пчеломатка".
Скриншот с Twitter
Пользователи сети были удивлены таким постом бизнесмена и прокомментировали это.
Скриншоты с Twitter
Напомним, что у королевы Елизаветы ІІ нашли элитные квартиры в Москве. Королева владеет четырьмя элитными квартирами по адресу Обыденский переулок, 10.
Ранее сообщалось, что Елизавета II контролирует каждый шаг герцогов Сассекских.