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Маск свяжет мозг с компьютером: как будет работать устройство

STYLERНовости науки    27.04.2019 - 20:08
Маск свяжет мозг с компьютером: как будет работать устройство
Фото: Илон Маск

Компания Neuralink уже провела испытания на крысах

Компания Илона Маска Neuralink занимается разработкой устройства, которое свяжет мозг с компьютером. Генеральный директор SpaceX и Tesla Motors отчитался об успехах своего нейротехнологического "детища" на этом поприще и пообещал в скором времени сообщить о прорыве в работе над созданием передатчика, передает Телеканал новостей "24".

Первыми подопытными, на которых испытали способ имплантации электродов в мозг, стали крысы. 

Новая система Neuralink в настоящее время находится на уровне прототипа, и эксперименты на людях не проводятся.

Отмечается, что устройство работает по принципу "швейной машинки". В черепе делают небольшое отверстие, куда погружают иглу с электродами, которые позволяют передавать и принимать сигналы от компьютера, таким образом формируя интерфейс обмена данными.

Маск свяжет мозг с компьютером: как будет работать устройство

Иллюстративное фото: ictandhealth.com

В своем сообщении в Twitter гендиректор SpaceX и Tesla заверил, что Neuralink представит устройство, которое эффективно соединит человеческий мозг с компьютерами при помощи крошечного имплантированного чипа "в ближайшее время".

Также Маск высказал мнение, что люди должны соединяться с машинами, чтобы бороться с неизбежным натиском искусственного интеллекта.

По словам Маска, компания Neuralink намерена вывести на рынок продукт, который поможет при некоторых травмах головного мозга, например в результате инсульта или раковых поражений, примерно за 4 года.

Маск свяжет мозг с компьютером: как будет работать устройство

Фото: Илон Маск (spacex.com)

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск создал компанию, с помощью которой компьютеры смогут связываться с человеческим мозгом. Neuralink был зарегистрирован в Калифорнии в качестве компании "медицинских исследований" в июле прошлого года. 

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года Илон Маск признался в своем космическом происхождении и рассказал об успехах. 

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