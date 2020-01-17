В Тернополе при странных обстоятельствах умерла студентка-иностранка: готовится акция протеста

В Тернополе студентка-иностранка покончила с собой (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Студенты тернопольского медуниверситета подозревают доведение девушки до самоубийства

В Тернополе студентка покончила с собой, выпив яд. Тело темнокожей девушки обнаружил прохожий на улице Троллейбусная неподалеку от дома, в котором она проживала с подругами-одногруппницами, после чего вызвал "скорую помощь". Иностранку госпитализировали в больницу в состоянии клинической смерти, но, к сожалению, спасти ее жизнь медики не смогли.

В полиции рассказали, что данные о факте происшествия были внесены в ЕРДР в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса. Ведется следствие.

Бадмус Ололаде Рафиат была студенткой 6-го курса медицинского университета, сообщает местное издание "20 минут".

Девушка родилась 6 апреля 1995 года. Она приехала получать образование в Украину из Ганы. В Ассоциации студентов Нигерии Тернопольского государственного медицинского университета имени И. Горбачевского иностранка была ответственной за социальное направление.

В Тернополе студентка из Нигерии совершила самоубийство (Фото: te.20minut.ua)

Правоохранители выяснили, что девушка в день трагедии пришла к подругам во взволнованном состоянии из-за проблем в университете. Студентка не знала, как об этом сообщить родителям.

В квартире, где она проживала, нашли прощальную записку.

Сообщается, что Бадмус третий раз не сдала экзамен по одному из предметов, и из-за этого ее могли отчислить из вуза.

Согласно версии, девушка выпила неизвестный яд (по некоторым данным - крысиный). Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия.

Тем временем в сети сообщают, что нигерийские студенты, обучающиеся в Тернопольском государственном медицинском университете, запланировали акцию протеста после трагедии.

Говорится, что Бадмус пыталась перевестись в другой ВУЗ, чтобы получить диплом медика, как это делают другие студенты, но в институте якобы не предоставляли необходимые документы. Предположительно, ей только дали возможность вернуться в Нигерию, чтобы подать заявку на студенческую визу, чтобы начать все сначала.

"После того, как ее просьбы не дали результата и ее декан отказался пересмотреть свое дело, она написала предсмертную записку и покончила с жизнью в четверг, 16 января. После ее смерти университет оплакивал ее и вывесил на стене объявление с ее фотографией, выразил свои соболезнования ее друзьям и семье. В университете добавили, что она покончила с собой, потому что была в депрессии и решилась на самоубийство", - говорится в сообщении блогера Спаркл Дивы на странице в Facebook.

Но друзья Ололаде сказали, что девушка была разочарована только тем, что ей пришлось начинать все сначала после 6-го курса обучения в медицинском ВУЗе, и подозревают возможное несправедливое обращение, что и привело к трагедии.

Самоубийство Бадмус Ололаде Рафиат в Тернополе - студенты-иностранцы готовят акцию протеста (Фото: facebook.com/SparkleDiva)

По словам подруги Бадмус, она вместе с другими студентами-иностранцами пошла в деканат, просила со слезами на глазах и на коленях, но ничего не помогло.

"Вчера мы вернулись туда и умоляли, и они отказались, что заставило мою подругу поверить, что вся надежда была потеряна. Она была исключена в последний год без надежды продолжить в другом месте. Она оставила предсмертную записку и покончила с собой вчера. Теперь вуз отрицает, что когда-либо ее исключали. Они даже поставили фото в центре института, утверждая это. Они говорят, что она убила себя, потому что была в депрессии и суицидальном настрое. Моя подруга была в порядке, они убили ее. Ничто из того, что мы делаем, не может вернуть ее, но нам нужна реформа!!! Ее смерть не может быть напрасной", - приводятся слова другой студентки на Facebook-странице сообщества Women of Rubies.