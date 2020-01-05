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Под Днепром подросток выбросился из многоэтажки: опубликован текст предсмертной записки

STYLERПроисшествия    05.01.2020 - 16:58
Под Днепром подросток выбросился из многоэтажки: опубликован текст предсмертной записки
Предсмертная записка (коллаж РБК-Украина)

15-летний подросток решил наложить на себя руки из-за собственного поступка

В Желтых водах Днепропетровской области 15-летний подросток неожиданно выпрыгнул с недостроенной многоэтажки, но перед этим записал прощальное видео. Как сообщает Telegram-канал "Х*евая Украина", в своей записке парень сожалел о каком-то из своих поступков, при этом он не уточнил, о каком именно.

"Не поступайте так, из-за чего вы потом будете страдать, останетесь в одиночестве, прощайте", - написал он.

После прыжка парня удалось спасти. На текущий момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Молодой человек находится без сознания, поэтому свой поступок прокомментировать пока не может.

Под Днепром подросток выбросился из окна многоэтажки и оставил записку (фото: t.me/hukraine)

Напомним, что ранее была найдена предсмертная записка самоубийцы из Харькова, которая порезала вены и спрыгнула с крыши.

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