Под Херсоном школьница планировала онлайн-самоубийство (видео)

Под Херсоном школьница хотела прыгнуть с крыши (Коллаж РБК-Украина)

15-летняя школьница хотела совершить суицид, но ей помешала полиция

В Херсонской области 15-летняя школьница планировала совершить самоубийство онлайн, то есть девочка вела прямую трансляцию с места предполагаемого суицида. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции. В полицию позвонил учитель школы, где обучается девочка-подросток.

По словам преподавателя, школьники сообщили ему, что их 15-летняя одноклассница ведет прямую трансляцию со своего аккаунта в соцсети. Девушка находилась на крыше недостроенного 8-этажного дома и говорила о намерении спрыгнуть оттуда. Полицейские вычислили, что здание находится на улице Комарова в Херсоне. Туда прибыли полицейские Вячеслав Грибко, Ирина Луняка и Алла Климова.

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Инспекторам удалось отговорить девушку от рокового поступка. После этого полицейские отвезли ее в школу. Туда же прибыли медики, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции. Сейчас жизни 15-летней школьницы ничего не угрожает.

19.11.2019 Шкільні офіцери поліції завадили дівчині-підлітку скоїти самогубство Сьогодні близько 9-ї години ранку шкільним офіцерам поліції зателефонували з однієї зі шкіл міста. Патрульним повідомили, що 15-річна учениця навчального закладу скоріш за все хоче вчинити самогубство. Зі слів учителів, до них звернулись школярі. Діти розповіли, що їх однокласниця веде в одній зі соціальних мереж прямий ефір з якоїсь високої недобудови й каже, що пригне звідти. За описом інспектори встановили, що вказана будівля знаходиться на вулиці Комарова. Шкільні офіцери поліції Грибко В’ячеслав, Луняка Ірина та Клімова Алла негайно вирушили туди. Під’їжджаючи до місця, патрульні помітили на краю даху 8-поверхівки дівчину. Інспектори піднялись сходами, там побачили два паки з вином. — Доню, іди до мене. Чого ти тут? Давай поговоримо, — звернулась до дитини Ірина Луняка, поліцейська, яка й сама є матір’ю чарівної 6-річної донечки. — Іди до мене, йди… Таким чином патрульним вдалось утримати 15-річну дівчину від непоправного кроку. Після цього поліцейські відвезли її до школи. Туди ж прибули медики, слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції. Наразі життю підлітка нічого не загрожує. #ПорядокЦеТи #khersonpolice #поліціяхерсона #патрульнаполіція Опубліковано Патрульна поліція Херсонської області Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Полиция предотвратила самоубийство школьницы (Facebook