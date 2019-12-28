Она стояла на коленях: под Винницей пьяные студентки пытали свою ровесницу

Под Винницей студентки избивали ровесницу (фото: pixabay.com)

В Винницкой области две пьяные девушки отличились особой жестокостью

Под Винницей в Козятине студентки, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, жесотко издевались над своей 16-летней сверстницей Ольгой Полонской. В результате побоев девушка попала в больницу. У нее сотрясение мозга, трещина нижней челюсти и многочисленные ушибы. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Как сообщила жертва побоев "копам", в общежитии ее избили две соседки, а третья отрезала у нее волосы. Обидчицы были в состоянии алкогольного опьянения. Через некоторое время девушке удалось вырваться, но сообщать в полицию она боялась, однако из ухудшения состояния здоровья пришлось обратиться к врачам.

Сейчас Козятинским отделением полиции расследуется уголовное производство по ч.2 ст. 127 УК (истязание), за которое предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Одна из пользователей соцсети Анастасия Хариш написала у себя на странице, что девушку Олю трое пьяных ровесниц пытали два часа.

"Оля стояла на коленях плакала, просила, молила их, не трогайте, но эти сволочи не прекращали своего. Трудно даже представить, что девушка переживала в тот момент! На этом, к сожалению, все не завершилось, взяв нож в руки, сказали: "Выбирай, или нож в живот, или волосы обрежем". Оля сквозь боль сказала, что волосы!" — написала Анастасия.

Пострадавшая девушка Оля (фото: facebook.com/nastella.kharysh)