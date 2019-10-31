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Под Черниговом загадочно погиб школьник: полиция пытается замять дело

STYLERПроисшествия    31.10.2019 - 22:51
Под Черниговом загадочно погиб школьник: полиция пытается замять дело
Под Черниговом погиб школьник (скрин видео)

Школьник погиб под колесами поезда, но родные считают, что его тело подложили на рейки

В Черниговской области при загадочных обстоятельствах погиб 14-летний школьник. Дениса Чаленко нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия гласит, что гибель подростка - несчастный случай, но родители уверены, что это убийство. А тело Дениса подложили на рейки, чтобы инсценировать случайность, сообщается в сюжете ТСН.

Мама мальчика говорит, что Денис за несколько часов до исчезновения фотографировался для школьного альбома.

"Вышел из дома и сказал: "Мама, я тебя люблю". Это были его последние слова", - рассказывает Светлана, мать Дениса.

Парень пообещал вернуться через полчаса, но не пришел и через час, а телефон не отвечал.

В том, что Денис погиб не от поезда, первыми усомнились медики, которые заметили нехарактерные травмы.

Мальчик погиб в пяти километрах от дома в темное время суток. Никто не может понять, как он там оказался. Родители после обнаружения тела сына, отправились на его поиски и нашли множество пятен крови в сотне метров от места гибели Дениса.

При этом в крови виден отпечаток подошвы обуви. Кровавый след привел к заброшенной колее. Родители привели на это место полицию, но им все равно не поверили.

"Мы фактически полицию сюда привели за руку. Мы добивались, чтобы их сюда привести больше часа. Пока я не позвонил в Чернигов и не подал заявление, что никто не едет", - говорит отец Дениса.

А в полиции продолжают утверждать, что подтверждений того, что это убийство у них нет.

Журналистам удалось связаться с помощником машиниста поезда, который сбил ребенка. Он говорит, что парень лежал на колии уже мертвый, а на его лице были гематомы от избиения. Кроме того, по словам мужчины, полиция "предлагала" ему версию, что ребенок был сбит.

Под Черниговом загадочно погиб школьник: полиция пытается замять дело

Под Черниговом погиб школьник (скрин видео)

Родителям анонимные источники начали сбрасывать информацию, что Денис заступился за девушку. И к его смерти причастны четверо людей, которые избили его и зарезали.

Кроме того, накануне смерти ему угрожали. Он показал родителям переписку (которая сохранилась) и фото парня, от которого поступали угрозы.

Среди местных жителей ширится молва, что к преступлению причастны дети высокопоставленных чиновников из Киева, работающих в судебной системе.

Под Черниговом погиб школьник (видео: YouTube/ТСН)

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