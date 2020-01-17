У Тернополі за дивних обставин померла студентка-іноземка: готується акція протесту

У Тернополі студентка-іноземка покінчила з собою (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Студенти тернопільського медуніверситету підозрюють доведення дівчини до самогубства

У Тернополі студентка покінчила з собою, випивши отруту. Тіло темношкірої дівчини виявив перехожий на вулиці Тролейбусна неподалік від будинку, в якому вона проживала з подругами-одногрупницями, після чого викликав "швидку допомогу". Іноземку госпіталізували до лікарні в стані клінічної смерті, але, на жаль, врятувати її життя медики не змогли.

У поліції розповіли, що дані про факт події було внесено до ЄРДР згідно зі статтею 115 Кримінального кодексу. Ведеться слідство.

Бадмус Ололаде Рафіат була студенткою 6-го курсу медичного університету, повідомляє місцеве видання "20 хвилин".

Дівчина народилася 6 квітня 1995 року. Вона приїхала здобувати освіту в Україну з Гани. В Асоціації студентів Нігерії Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського іноземка була відповідальною за соціальний напрямок.

В Тернополі студентка з Нігерії скоїла самогубство (Фото: te.20minut.ua)

Правоохоронці з'ясували, що дівчина в день трагедії прийшла до подруг у схвильованому стані через проблеми в університеті. Студентка не знала, як про це повідомити батькам.

У квартирі, де вона проживала, знайшли прощальну записку.

Повідомляється, що Бадмус втретє не склала іспит по одному з предметів, і через це її могли відрахувати з вишу.

Згідно з версією, дівчина випила невідому отруту (за деякими даними - щурячу). Остаточна причина смерті буде відома після розтину.

Тим часом у мережі повідомляють, що нігерійські студенти, які навчаються в Тернопільському державному медичному університеті, запланували акцію протесту після трагедії.

Кажуть, що Бадмус намагалася перевестися в інший виш, щоб отримати диплом медика, як це роблять інші студенти, але в інституті нібито не надавали необхідні документи. Імовірно, їй тільки дали можливість повернутися до Нігерії, щоб подати заявку на студентську візу, щоб почати все спочатку.

"Після того, як її прохання не дали результату та її декан відмовився переглянути свою справу, вона написала передсмертну записку і покінчила з життям у четвер, 16 січня. Після її смерті університет оплакував її та вивісив на стіні оголошення з її фотографією, висловив свої співчуття її друзям і родині. В університеті додали, що вона покінчила з собою, тому що була в депресії та зважилася на самогубство", - йдеться в повідомленні блогерки Спаркл Діви на сторінці в Facebook.

Але друзі Ололаде сказали, що дівчина була розчарована тим, що їй довелося починати все спочатку після 6-го курсу навчання в медичному виші, та підозрюють можливе несправедливе поводження, що і призвело до трагедії.

Самогубство Бадмус Ололаде Рафіат в Тернополі - студенти-іноземці готують акцію протесту (Фото: facebook.com/SparkleDiva)

За словами подруги Бадмус, вона разом з іншими студентами-іноземцями пішла в деканат, просила зі сльозами на очах і на колінах, але нічого не допомогло.

"Вчора ми повернулися туди й благали, і вони відмовилися, що змусило мою подругу повірити, що вся надія була втрачена. Вона була виключена в останній рік без надії продовжити в іншому місці. Вона залишила передсмертну записку і покінчила з собою вчора. Тепер виш заперечує, що коли-небудь її виключали. Вони навіть поставили фото в центрі інституту, стверджуючи це. Вони кажуть, що вона вбила себе, тому що була в депресії та суїцидальному настрої. Моя подруга була в порядку, вони вбили її. Ніщо з того, що ми робимо, не може повернути її, але нам потрібна реформа!!! Її смерть не може бути марною", - наводяться слова іншої студентки на Facebook-сторінці спільноти Women of Rubies.