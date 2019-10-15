В Тернополе прошла "охота" на призывников: забирали прямо с дня рождения

В Тернополе в ночь на 15 октября устроили облаву на призывников. В военкомат насильно тащили молодых парней, всего там оказалось 40 человек. Некоторых забирали прямо с дня рождения, родственники молодых людей находятся в шоке. Об этом сообщает издание "20 минут".

Одного из парней забрали прямо с дня рождения, он праздновал свои 20 лет. По словам его подруги, все произошло около 4 утра. Неизвестные в гражданской одежде, заломив руки, утащили парня в военкомат.

"У заведения было трое мужчин, которые попросили показать документы. Мы не поняли кто это были. Одеты они были в гражданскую одежду. После этого один парень пошел в заведение за нами. Он стучал в дверь уборной, куда зашел Степан и требовал выйти. Когда мы с товарищами уже выходили из заведения, Степану начали заламывать руки и тащить в машину. Он пытался вырываться и убежать. Он порвал одежду, но ему в конце заломили руки и заволокли в машину”, – рассказала подруга парня Юлия.

Родители перед военкоматом (te.20minut.ua)

"Охота" на призывников велась в разных местах. кого-то забирали возле магазина, кого-то возле клуба. Родители парней уверяют, что их сыновья от армии не уклонялись, а повестка им не приходила. Интересно, что мужчины, которые хватали парней, не представлялись и были одеты в гражданскую одежду.

"Моего сына забрали в пятницу, когда он вышел в магазин. Живем в Козовой, сыну уже 26 лет и он не скрывался от службы в армии. Поселок у нас небольшой, все друг друга знают. Тарас не уклонялся и не скрывался. Могли бы просто прийти и вручить повестку по-человечески. Поговорить с сыном нормально не могу. Мне пришлось ждать несколько часов, чтобы под конвоем его вывели ко мне на несколько минут. Он весь грязный, как свинья", - рассказал отец одного из задержанных.

Сейчас родители задержанных парней пришли под военкомат с требованием выпустить их сыновей. Однако, по словам начальника сектора Тернопольского отделения ГУНП Андрея Кульчицкого, их не задерживали, а "пригласили" в военкомат, где они "отдыхают". Сейчас в военкомате остаются 30 человек и ждут прохождения медицинской комиссии.

Ранее мы писали, что с 1 октября в Украине стартовала кампания по осеннему призыву на срочную службу, которая продлится до 31 декабря. В этом году будет призвано 15 200 человек.