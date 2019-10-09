Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины внес некоторые изменения в указ №1053 от 7 ноября 2001 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прохождении военной службы курсантами военных учебных заведений Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ №739/2019 был опубликован в среду, 9 октября. Согласно нему были внесены частичные изменения в указ от 7 ноября 2001 года №1053. В частности, было признано утратившим силу положение о прохождении военной службы (обучения) по контракту курсантами (слушателями) высших военных учебных заведений Службы безопасности Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в госбюджете-2020 будет предусмотрено соцобеспечения военных. По словам Зеленского, льготы для военных, которые служили на Донбассе, не будут отменены.

Также сообщалось, что с 1 октября в Украине стартовала кампания по осеннему призыву на срочную службу, которая продлится до 31 декабря. В этом году будет призвано 15 200 человек. Из них 9 тысяч призывников будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4 400 - в Национальную гвардию, 800 - в Государственную специальную службу транспорта, 1 тыс. - в Государственную пограничную службу.