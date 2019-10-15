У Тернополі пройшло "полювання" на призовників: забирали прямо з дня народження

У Тернополі в ніч на 15 жовтня влаштували облаву на призовників. У військкомат насильно тягнули молодих хлопців, всього там було 40 осіб. Деяких забирали прямо з дня народження, родичі молодих людей перебувають в шоці. Про це повідомляє видання "20 хвилин".

Одного з хлопців забрали прямо з дня народження, він святкував свої 20 років. За словами його подруги, все сталося близько 4 ранку. Невідомі в цивільному одязі, заломивши руки, потягли хлопця у військкомат.

"У закладі було троє чоловіків, які попросили показати документи. Ми не зрозуміли хто це були. Одягнені вони були в цивільний одяг. Після цього один хлопець пішов у заклад за нами. Він стукав у двері вбиральні, куди зайшов Степан і вимагав вийти. Коли ми з товаришами вже виходили із закладу, Степану почали заламувати руки і тягнути в машину. Він намагався вириватися і втекти. Він порвав одяг, але йому в кінці заламали руки і заволокли в машину", – розповіла подруга хлопця Юлія.

Батьки перед військкоматом (te.20minut.ua)

"Полювання" на призовників велося в різних місцях. когось забирали біля магазину, когось біля клубу. Батьки хлопців запевняють, що їхні сини від армії не ухилялися, а повістка їм не приходила. Цікаво, що чоловіки, які хапали хлопців, не представлялися і були одягнені в цивільний одяг.

"Мого сина забрали в п'ятницю, коли він вийшов у магазин. Живемо в Козовій, сину вже 26 років і він не ховався від служби в армії. Селище у нас невеличке, всі одне одного знають. Тарас не ухилявся і не ховався. Могли б просто прийти і вручити повістку по-людськи. Поговорити з сином нормально не можу. Мені довелося чекати кілька годин, щоб його вивели під конвоєм до мене на кілька хвилин. Він весь брудний, як свиня", - розповів батько одного з затриманих.

Зараз батьки затриманих хлопців прийшли під військкомат з вимогою випустити їх синів. Однак, за словами начальника сектору Тернопільського відділення ГУНП Андрія Кульчицького, їх не затримували, а запросили" до військкомату, де вони "відпочивають". Зараз у військкоматі залишаються 30 осіб і чекають проходження медичної комісії.

Раніше ми писали, що з 1 жовтня в Україні стартувала кампанія з осіннього призову на строкову службу, яка триватиме до 31 грудня. В цьому році буде призвано 15 200 осіб.