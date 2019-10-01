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В Украине стартовал осенний призыв на военную службу

Новости » Общество    01.10.2019 - 11:13
В Украине стартовал осенний призыв на военную службу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На срочную военную службу призовут 15 200 человек

С 1 октября в Украине стартует кампания по осеннему призыву на срочную службу, которая продлится до 31 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабинета Министров Украины.

Сообщается, что в этом году будет призвано 15 200 человек. Из них 9 тысяч призывников будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4 400 - в Национальную гвардию, 800 - в Государственную специальную службу транспорта, 1 тыс. - в Государственную пограничную службу.

Призывать будут мужчин, которым исполнилось 20 лет, но не старше 27 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку. Юноши 18-19 лет могут пройти службу в армии на добровольной основе, оформив контракт. Отмечается, что отправлять срочников в зону ООС не будут.

Срок службы в армии составляет 18 месяцев для призывников, не имеющих высшего образования и 12 месяцев для призывников со степенью специалиста или магистра.

Напомним, в 2018 году во время осеннего призыва в армейские ряды планировали привлечь почти 18 тысяч человек.

Также РБК-Украины сообщало, что 1 апреля в Украине стартовал весенний призыв в армию.

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