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Что делать, если на улице поймал военкомат: памятка для призывника

STYLERЖизнь    25.06.2019 - 10:39
Что делать, если на улице поймал военкомат: памятка для призывника
Призыв в армию 2019 - как избежать принудительной поездки в военкомат (коллаж: РБК-Украина)

Полиция и сотрудники военного комиссариата могут нарушать права граждан, отлавливая "уклонистов" от армии

Весенне-летний призыв в лавы украинской армии стартовал 1 апреля и должен завершиться уже 1 июля. И под конец "призывного сезона" 2019 участились случаи, когда будущих новобранцев останавливают на улицах под предлогом проверки "уклонительства". А далее - военкомат, медкомиссия, армия. Как избежать подобной ситуации, пишет "КП в Украине".

Отметим, что в командовании сухопутных войск заверяют, что представители военного комиссариата и Нацполиция имеют на это полное право. Тем не менее, адвокат Ростислав Кравец утверждает обратное - подобных прав у представителей власти нет, это - превышение служебных полномочий.

Вас остановили сотрудники военкомата

Юрист советует пожелать им хорошего дня и идти дальше по своим делам. Дело в том, что у сотрудников военного комиссариата нет прав останавливать людей на улице под предлогом проверки документов.

Что делать, если на улице поймал военкомат: памятка для призывника

Призыв в армию 2019 - как избежать принудительной поездки в военкомат (фото: РБК-Украина)

Вас остановили военные или полиция

В этом случае необходимо уточнить, какова цель остановки. Если кого-то разыскивают, то кого именно и за что. К примеру, полиция может умышленно создать ситуацию, чтобы проверить ваши документы. Если речь идет об ориентировке на вора, им нужно убедиться, что вы не тот человек. Адвокат советует показать документы - если вы не разыскиваемый человек, вас обязаны отпустить.

Отметим, что если полиция говорит, что разыскивает Петра Петренко, а вы Антон Антоненко, то вас обязаны тут же отпустить.

Вас все же отвезли в отделение

Требуйте объяснить причину задержания и предоставление вам адвоката (бесплатный юрист положен по закону причем с первой минуты). Также Ростислав Кравец советует чуть ли не на всю улицу кричать о полицейском произволе - вы должны привлечь к себе внимание.

Силой затащили в машину, привезли в отделение - настойчиво требуйте адвоката, пока его вам не предоставят. Прямо из полиции звоните "102" и сообщайте о незаконном задержании. Адвокат советует ничего не подписывать и не давать показаний. Ростислав Кравец отмечает, что сотрудники полиции обязаны немедленно оповестить ваших родственников о задержании.

Также юрист уточняет, что если у вас при себе нет паспорта, а вы похожи на разыскиваемую личность, то правоохранители имеют право задержать вас на 72 часа для установления личности. Поэтому важно, чтобы близкие как можно скорее привезли ваши документы.

Что делать, если на улице поймал военкомат: памятка для призывника

Призыв в армию 2019 - как избежать принудительной поездки в военкомат (фото: mil.gov.ua)

Вас увезли в военкомат

Если полиция все же настаивает на поездке в военкомат, чтобы проверить, уклонист вы или нет, потребуйте подтверждения того, что вы уклоняетсь от несения военной службы. Также спросите, кого именно разыскивают: попросите назвать ФИО уклониста. Если же такие данные вам не предоставляют, желайте хорошего дня и уходите.

В том случае, если вас все же увезли в военкомат и настаивают на проведении медкомиссии, не раздевайтесь, ничего не подписывайте и настаивайте на предоставлении бесплатного адвоката.

Ростислав Кравец отмечает, что в связи с розыском конкретного уклониста, то есть человека, прошедшего медкомиссию и не явившегося на призывной пункт, полиция не имеет права доставлять каждого потенциального "уклониста в военкомат".

"Если вам повестку не вручали, остановить вас и "заманить" в военкомат не имеют права", - отмечает юрист.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине стартовал весенний призыв и сообщали все подробности.

А также информировали о том, кто имеет право на отсрочку от призыва в армию.

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