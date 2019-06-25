Что делать, если на улице поймал военкомат: памятка для призывника

Призыв в армию 2019 - как избежать принудительной поездки в военкомат (коллаж: РБК-Украина)

Полиция и сотрудники военного комиссариата могут нарушать права граждан, отлавливая "уклонистов" от армии

Весенне-летний призыв в лавы украинской армии стартовал 1 апреля и должен завершиться уже 1 июля. И под конец "призывного сезона" 2019 участились случаи, когда будущих новобранцев останавливают на улицах под предлогом проверки "уклонительства". А далее - военкомат, медкомиссия, армия. Как избежать подобной ситуации, пишет "КП в Украине".

Отметим, что в командовании сухопутных войск заверяют, что представители военного комиссариата и Нацполиция имеют на это полное право. Тем не менее, адвокат Ростислав Кравец утверждает обратное - подобных прав у представителей власти нет, это - превышение служебных полномочий.

Вас остановили сотрудники военкомата

Юрист советует пожелать им хорошего дня и идти дальше по своим делам. Дело в том, что у сотрудников военного комиссариата нет прав останавливать людей на улице под предлогом проверки документов.

Призыв в армию 2019 - как избежать принудительной поездки в военкомат (фото: РБК-Украина)

Вас остановили военные или полиция

В этом случае необходимо уточнить, какова цель остановки. Если кого-то разыскивают, то кого именно и за что. К примеру, полиция может умышленно создать ситуацию, чтобы проверить ваши документы. Если речь идет об ориентировке на вора, им нужно убедиться, что вы не тот человек. Адвокат советует показать документы - если вы не разыскиваемый человек, вас обязаны отпустить.

Отметим, что если полиция говорит, что разыскивает Петра Петренко, а вы Антон Антоненко, то вас обязаны тут же отпустить.

Вас все же отвезли в отделение

Требуйте объяснить причину задержания и предоставление вам адвоката (бесплатный юрист положен по закону причем с первой минуты). Также Ростислав Кравец советует чуть ли не на всю улицу кричать о полицейском произволе - вы должны привлечь к себе внимание.

Силой затащили в машину, привезли в отделение - настойчиво требуйте адвоката, пока его вам не предоставят. Прямо из полиции звоните "102" и сообщайте о незаконном задержании. Адвокат советует ничего не подписывать и не давать показаний. Ростислав Кравец отмечает, что сотрудники полиции обязаны немедленно оповестить ваших родственников о задержании.

Также юрист уточняет, что если у вас при себе нет паспорта, а вы похожи на разыскиваемую личность, то правоохранители имеют право задержать вас на 72 часа для установления личности. Поэтому важно, чтобы близкие как можно скорее привезли ваши документы.

Призыв в армию 2019 - как избежать принудительной поездки в военкомат (фото: mil.gov.ua)

Вас увезли в военкомат

Если полиция все же настаивает на поездке в военкомат, чтобы проверить, уклонист вы или нет, потребуйте подтверждения того, что вы уклоняетсь от несения военной службы. Также спросите, кого именно разыскивают: попросите назвать ФИО уклониста. Если же такие данные вам не предоставляют, желайте хорошего дня и уходите.

В том случае, если вас все же увезли в военкомат и настаивают на проведении медкомиссии, не раздевайтесь, ничего не подписывайте и настаивайте на предоставлении бесплатного адвоката.

Ростислав Кравец отмечает, что в связи с розыском конкретного уклониста, то есть человека, прошедшего медкомиссию и не явившегося на призывной пункт, полиция не имеет права доставлять каждого потенциального "уклониста в военкомат".

"Если вам повестку не вручали, остановить вас и "заманить" в военкомат не имеют права", - отмечает юрист.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине стартовал весенний призыв и сообщали все подробности.

А также информировали о том, кто имеет право на отсрочку от призыва в армию.