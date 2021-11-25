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В Тернополе продают квартиру, вход в которую замурован (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Тернополе за 23 тысячи долларов продают квартиру, вход в которую замурован. В частности, в помещении две комнаты, общая площадь которых - 51,3 кв. м

Данный лот опубликовали на сайте "vau.auction".

Так, помещение находится на улице Валовая. Она объединена с двумя другими квартирами. Однако вход в нее замурован.

Бывший владелец рассказал, что объекты недвижимости на момент заключения этого договора никому не отчуждены и не являются предметом налогового залога.

Отмечается, что приобретенное на аукционе имущество передается покупателю после полной уплаты предложенной им цены.

"Составляется акт о приобретении имущества на аукционе, которой подписывается продавцом и покупателем не позднее трех рабочих дней после полной оплаты победителем предложенной им цены. Победителю аукциона налоговая накладная не выдается", - говорится в описании лота.

В Тернополе продают квартиру, вход в которую замурован (vau.auction)

Ранее мы сообщали, что в Ужгороде мужчина в собственной квартире застал грабителя.

Также мы писали, что в Житомире мать закрыла двух малышей одних в квартире и исчезла.

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