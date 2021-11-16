ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Ужгороде мужчина в собственной квартире застал грабителя: что он сделал (фото)

Новина українською →
Ужгород, Вторник 16 ноября 2021 20:17
В Ужгороде мужчина в собственной квартире застал грабителя: что он сделал (фото) Владелец квартиры застал грабителя в своей квартире (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Ужгороде в квартиру 65-летнего местного жителя проник вооруженный грабитель. Хозяин ранее вернулся домой и на кухне увидел злоумышленника.

Так, инцидент произошел в понедельник, 15 ноября, примерно в 17:00, сообщили в полиции Закарпатья.

Правоохранители рассказали, что злоумышленник отжав балконную дверь и попал в квартиру. Когда разбойник вошел на кухню, неожиданно для себя увидел там хозяина, который в тот день раньше обычного вернулся домой с работы.

Затем грабитель вытащил из кармана нож и начал угрожать 65-летнему мужчине и требовал отдать все деньги. Однако, он не найдя в квартире наличных, скрылся.

Потом, взволнованный хозяин позвонил в полицию и обо всем рассказал.

Полицейским по "горячим следам" удалось задержать 32-летнего ранее неоднократно судимого за имущественные преступления горожанина. Во время задержания у злоумышленника обнаружили нож, которым он и угрожал потерпевшему.

Разбойника поместили в изолятор временного содержания. Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи квалифицировали произошедшее по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбойное нападение, соединенное с проникновением в жилище.

В Ужгороде мужчина в собственной квартире застал грабителя: что он сделал (фото)В Ужгороде мужчина в собственной квартире застал грабителя: что он сделал (фото)В Ужгороде мужчина в собственной квартире застал грабителя: что он сделал (фото)В Ужгороде мужчина застал в своей квартире грабителя (zk.npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что под Запорожьем подростки задумали похищение ребенка ради лайков в соцсети.

Также мы писали, что на Байковом кладбище орудуют вандалы и порочат память знаменитых украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
вор
LITE
Получить упругие формы: нутрициолог рассказала, как терять вес правильно
Получить упругие формы: нутрициолог рассказала, как терять вес правильно