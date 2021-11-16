В Ужгороде мужчина в собственной квартире застал грабителя: что он сделал (фото)

В Ужгороде в квартиру 65-летнего местного жителя проник вооруженный грабитель. Хозяин ранее вернулся домой и на кухне увидел злоумышленника.

Так, инцидент произошел в понедельник, 15 ноября, примерно в 17:00, сообщили в полиции Закарпатья.

Правоохранители рассказали, что злоумышленник отжав балконную дверь и попал в квартиру. Когда разбойник вошел на кухню, неожиданно для себя увидел там хозяина, который в тот день раньше обычного вернулся домой с работы.

Затем грабитель вытащил из кармана нож и начал угрожать 65-летнему мужчине и требовал отдать все деньги. Однако, он не найдя в квартире наличных, скрылся.

Потом, взволнованный хозяин позвонил в полицию и обо всем рассказал.

Полицейским по "горячим следам" удалось задержать 32-летнего ранее неоднократно судимого за имущественные преступления горожанина. Во время задержания у злоумышленника обнаружили нож, которым он и угрожал потерпевшему.

Разбойника поместили в изолятор временного содержания. Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи квалифицировали произошедшее по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбойное нападение, соединенное с проникновением в жилище.

В Ужгороде мужчина застал в своей квартире грабителя (zk.npu.gov.ua)