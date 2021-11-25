У Тернополі продають квартиру, вхід до якої замурований (фото)

Так, помешкання знаходиться на вулиці Валова. Вона об'єднана із двома іншими квартирами. Однак вхід до неї замурований.

Колишній власник розповів, що об'єкти нерухомості на момент укладання цього договору нікому не відчужені та не є предметом податкової застави.

Зазначається, що придбане на аукціоні майно передається покупцю після повної сплати запропонованої ним ціни.

"Складається акт про придбання майна на аукціоні, якій підписується продавцем та покупцем не пізніше трьох робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни. Переможцю аукціону податкова накладна не видається”, - йдеться в описі лота.

У Тернополі продають квартиру, вхід до якої замурований (vau.auction)