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Без еды и туалета: в Житомире мать закрыла двух малышей одних в квартире и исчезла

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Житомир, Вторник 09 ноября 2021 14:58
Без еды и туалета: в Житомире мать закрыла двух малышей одних в квартире и исчезла В Житомире горе-мать закрыла детей в квартире без еды и туалета (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Житомире мать закрыла двух детей в комнате общежития и ушла в неизвестном направлении. Дети находились без присмотра и еды более суток, а потом горе-мать сама позвонила в соцслужбы и сообщила, что не собирается возвращаться домой.

Детали инцидента сообщили в ТСН.

Горе-мать сама позвонила в службу по делам детей

Женщина закрыла двух малышей, 4-летнюю девочку и 8-летнего мальчика, в комнате общежития и ушла. Дети находились без еды и присмотра более суток, а потом мать позвонила в службу по делам детей и сообщила, что домой не собирается возвращаться еще несколько дней.

"Женщина находилась в состоянии опьянения и сказала, что дети закрыты дома, а она не собирается в течение нескольких дней возвращаться домой. Она сказала — заберите детей. Ничего не объясняла, положила трубку", - сообщила руководитель службы по делам детей Житомирского городского совета Ольга Библа.

Дети остались без еды, воды и туалета

На место происшествия немедленно выехал ювенальный инспектор, чтобы спасти малышей. В общежитие он обнаружил жуткий беспорядок, из еды – остатки черствого хлеба. В комнате общежития, где горе-мать закрыла детей, не было даже туалета.

"Дети были заплаканные, голодные, неухоженные, грязные и в антисанитарных условиях. Пока работали социальные службы и полицейские, а это — несколько часов — никто из взрослых так и не появился в доме", - добавили в полиции.

Малышей отвезли в детское отделение больницы. Состояние удовлетворительное и у них хороший аппетит. Они проходят сейчас обследование. Братик ухаживает за сестренкой. А вот мама к ним так и не появилась.

Не появилась женщина и по месту проживания. Комната в общежитии закрыта, на телефонные звонки она не отвечает.

Малышей из семьи забирали уже пять раз

Как сообщили соседи, молодой маме 28 лет. Она нигде не работает, часто употребляет алкоголь. Детей воспитывает сама и часто их бьет. Если кто пытался заступиться за малышей – начинала угрожать.

Эта семья состоит на учете службы по делам детей как неблагонадежная уже давно. Детей уже пять раз изымали из семьи. Трижды – в селе, где семья ранее проживала и уже два раза в Житомире. Каждый раз мать обещала исправиться, бросала пить и детей возвращали назад.

"Дети возвращались, потому что мать шла в реабилитационный центр, а это тоже большой путь для мамы, и мы должны использовать все средства, чтобы у детей была мама. Если эти меры и методы не срабатывают, то остается только лишение родительских прав", - объяснили в службе.

Сейчас ситуация стала намного хуже. Горе-мать за то, что оставила детей без присмотра, привлекут к уголовной ответственности. Ей грозит два года лишения свободы или ограничения свободы.

Поиски женщины продолжаются и судьбу детей теперь будет решать специальная комиссия. Пока малыши остаются в больнице, но, если мать лишат прав, они могут попасть в приют или приемную семью.

Напомним, ранее мы писали о том, что мать валялась пьяной, пока ее малыш замерзал от холода.

А также рассказывали о том, что в Кропивницком мать бросила новорожденных двойняшек.

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