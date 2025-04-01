Терміново оновіть iPhone. Apple випустила iOS 18.4 з виправленнями вразливостей

Apple офіційно випустила iOS 18.4 для користувачів iPhone по всьому світу. Оновлення приносить нові функції Apple Intelligence, поліпшення в Apple News, нові емодзі, зміни в CarPlay і багато іншого.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.
Ви можете оновити свій iPhone до iOS 18.4, перейшовши в застосунок "Налаштування", вибравши "Основні", а потім "Оновлення ПЗ". Воно доступне для всіх моделей iPhone, що підтримують iOS 18.4. Однак нові функції Apple Intelligence доступні тільки на всіх моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max.
Apple Intelligence (Усі моделі iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).
Пріоритетні повідомлення тепер відображаються у верхній частині списку, виділяючи важливі повідомлення, які потребують негайної уваги.
В Image Playground додано нову стилістичну опцію "Ескіз", що дає змогу створювати красиві начерки.
Функції Apple Intelligence тепер підтримують 8 додаткових мов і 2 додаткових англійських діалекти:
Новий застосунок Apple Vision Pro автоматично встановлюється на пристроях Apple Vision Pro і допомагає знаходити новий контент, просторові враження та швидко отримувати інформацію про пристрій.
В Apple News+ тепер доступні рецепти від найкращих світових видавців кулінарних книг.
Каталог рецептів дозволяє шукати і зберігати улюблені страви.
Режим готування допомагає легко слідувати покроковим інструкціям.
У розділі "Їжа" також є статті про ресторани, кулінарні поради, здорове харчування та багато іншого.
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Додаткові поліпшення та виправлення помилок
В iOS 18.4 додано 7 нових емодзі:
На автомобілях з досить великим екраном тепер можна розміщувати три ряди значків додатків на головному екрані CarPlay замість двох.
Додано новий API, що дозволяє спортивним додаткам відображати рахунок матчів в інтерфейсі "Зараз відтворюється".
Для користувачів в Євросоюзі тепер можна вибрати навігаційний додаток за замовчуванням як на iPhone, так і в CarPlay.
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