Терміново оновіть iPhone. Apple випустила iOS 18.4 з виправленнями вразливостей

Ви можете оновити свій iPhone до iOS 18.4, перейшовши в застосунок "Налаштування", вибравши "Основні", а потім "Оновлення ПЗ". Воно доступне для всіх моделей iPhone, що підтримують iOS 18.4. Однак нові функції Apple Intelligence доступні тільки на всіх моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max.

Нові функції в iOS 18.4

Apple Intelligence (Усі моделі iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).

Пріоритетні повідомлення тепер відображаються у верхній частині списку, виділяючи важливі повідомлення, які потребують негайної уваги.

В Image Playground додано нову стилістичну опцію "Ескіз", що дає змогу створювати красиві начерки.

Функції Apple Intelligence тепер підтримують 8 додаткових мов і 2 додаткових англійських діалекти:

Англійська (Індія, Сінгапур)

Французька (Франція, Канада)

Німецька (Німеччина)

Італійська (Італія)

Японська (Японія)

Корейська (Південна Корея)

Португальська (Бразилія)

Спрощена китайська

Іспанська (Іспанія, Латинська Америка, США)

Apple Intelligence (фото: 9to5Mac)

Додаток Apple Vision Pro

Новий застосунок Apple Vision Pro автоматично встановлюється на пристроях Apple Vision Pro і допомагає знаходити новий контент, просторові враження та швидко отримувати інформацію про пристрій.

Apple Vision Pro (фото: 9to5Mac)

Apple News+

В Apple News+ тепер доступні рецепти від найкращих світових видавців кулінарних книг.

Каталог рецептів дозволяє шукати і зберігати улюблені страви.

Режим готування допомагає легко слідувати покроковим інструкціям.

У розділі "Їжа" також є статті про ресторани, кулінарні поради, здорове харчування та багато іншого.

Фото

Додано нові фільтри для відображення або приховування елементів, що не містяться в альбомах або синхронізованих з Mac чи ПК

Можливість змінювати порядок елементів у розділах "Типи медіа" і "Утиліти"

Уніфіковані параметри фільтрації у всіх колекціях, включно із сортуванням за датою (від старих до нових і навпаки)

Опція сортування альбомів за датою останньої зміни

Можливість вимкнення розділів "Нещодавно переглянуті" і "Нещодавно надіслані" в налаштуваннях Фото

Приховані фотографії більше не вмикаються під час імпорту на Mac або ПК, якщо в налаштуваннях Фото ввімкнено розпізнавання Face ID.

Додаткові поліпшення та виправлення помилок

У Safari тепер доступні рекомендації щодо останніх пошукових запитів для швидкого повернення до попередніх тем

Помічник налаштування спрощує створення дитячого облікового запису та дає змогу батькам увімкнути відповідні до віку налаштування пізніше

Обмеження застосунків в "Екранному часі" зберігаються навіть після видалення і повторного встановлення застосунку

В App Store тепер є короткі огляди відгуків користувачів для швидкого ознайомлення з важливою інформацією

Можливість призупиняти і відновлювати завантаження або оновлення додатків в App Store без втрати прогресу

Нові віджети для Podcasts, включно з віджетом "Підписки" і "Бібліотека" для швидкого доступу до останніх епізодів, збережених і завантажених подкастів

Фонова музика тепер доступна в Центрі управління, пропонуючи добірки плейлистів для повсякденного життя

Колекції Apple Fitness+ тепер можна додавати в "Бібліотеку"

У застосунку "Дім" тепер можна керувати роботами-пилососами, сумісними зі стандартом Matter, а також додавати їх у сценарії та автоматизації

Підтримка 10 нових мов системи: бенгальська, гуджараті, каннада, малаялам, маратхі, орія, панджабі, тамільська, телугу, урду.

Apple News+ (фото: 9to5Mac)

Нові емодзі

В iOS 18.4 додано 7 нових емодзі:

Обличчя з мішками під очима

Відбиток пальця

Дерево без листя

Коренеплід

Арфа

Лопата

Клякса

Нові емодзі в iOS 18.4 (фото: 9to5Mac)

Оновлення CarPlay

На автомобілях з досить великим екраном тепер можна розміщувати три ряди значків додатків на головному екрані CarPlay замість двох.

Додано новий API, що дозволяє спортивним додаткам відображати рахунок матчів в інтерфейсі "Зараз відтворюється".

Для користувачів в Євросоюзі тепер можна вибрати навігаційний додаток за замовчуванням як на iPhone, так і в CarPlay.



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