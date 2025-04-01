Срочно обновите iPhone. Apple выпустила iOS 18.4 с исправлениями уязвимостей

Вы можете обновить свой iPhone до iOS 18.4, перейдя в приложение "Настройки", выбрав "Основные", а затем "Обновление ПО". Оно доступно для всех моделей iPhone, поддерживающих iOS 18.4. Однако новые функции Apple Intelligence доступны только на всех моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Новые функции в iOS 18.4

Apple Intelligence (Все модели iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).

Приоритетные уведомления теперь отображаются в верхней части списка, выделяя важные сообщения, требующие немедленного внимания.

В Image Playground добавлена новая стилистическая опция "Эскиз", позволяющая создавать красивые наброски.

Функции Apple Intelligence теперь поддерживают 8 дополнительных языков и 2 дополнительных английских диалекта:

Английский (Индия, Сингапур)

Французский (Франция, Канада)

Немецкий (Германия)

Итальянский (Италия)

Японский (Япония)

Корейский (Южная Корея)

Португальский (Бразилия)

Упрощенный китайский

Испанский (Испания, Латинская Америка, США)

Apple Intelligence (фото: 9to5Mac)

Приложение Apple Vision Pro

Новое приложение Apple Vision Pro автоматически устанавливается на устройствах Apple Vision Pro и помогает находить новый контент, пространственные впечатления и быстро получать информацию об устройстве.

Apple Vision Pro (фото: 9to5Mac)

Apple News+

В Apple News+ теперь доступны рецепты от лучших мировых издателей кулинарных книг.

Каталог рецептов позволяет искать и сохранять любимые блюда.

Режим готовки помогает легко следовать пошаговым инструкциям.

В разделе "Еда" также есть статьи о ресторанах, кулинарные советы, здоровое питание и многое другое.

Фото

Добавлены новые фильтры для отображения или скрытия элементов, не содержащихся в альбомах или синхронизированных с Mac или ПК

Возможность изменять порядок элементов в разделах "Типы медиа" и "Утилиты"

Унифицированные параметры фильтрации во всех коллекциях, включая сортировку по дате (от старых к новым и наоборот)

Опция сортировки альбомов по дате последнего изменения

Возможность отключения разделов "Недавно просмотренные" и "Недавно отправленные" в настройках Фото

Скрытые фотографии больше не включаются при импорте на Mac или ПК, если в настройках Фото включено распознавание Face ID.

Дополнительные улучшения и исправления ошибок

В Safari теперь доступны рекомендации по последним поисковым запросам для быстрого возвращения к предыдущим темам

Помощник настройки упрощает создание детской учетной записи и позволяет родителям включить соответствующие возрасту настройки позже

Ограничения приложений в "Экранном времени" сохраняются даже после удаления и повторной установки приложения

В App Store теперь есть краткие обзоры пользовательских отзывов для быстрого ознакомления с важной информацией

Возможность приостанавливать и возобновлять загрузку или обновление приложений в App Store без потери прогресса

Новые виджеты для Podcasts, включая виджет "Подписки" и "Библиотека" для быстрого доступа к последним эпизодам, сохраненным и загруженным подкастам

Фоновая музыка теперь доступна в Центре управления, предлагая подборки плейлистов для повседневной жизни

Коллекции Apple Fitness+ теперь можно добавлять в "Библиотеку"

В приложении "Дом"" теперь можно управлять роботами-пылесосами, совместимыми со стандартом Matter, а также добавлять их в сценарии и автоматизации

Поддержка 10 новых языков системы: бенгальский, гуджарати, каннада, малаялам, маратхи, ория, панджаби, тамильский, телугу, урду.

Apple News+ (фото: 9to5Mac)

Новые эмодзи

В iOS 18.4 добавлено 7 новых эмодзи:

Лицо с мешками под глазами

Отпечаток пальца

Дерево без листьев

Корнеплод

Арфа

Лопата

Клякса

Новые эмодзи в iOS 18.4 (фото: 9to5Mac)

Обновления CarPlay

На автомобилях с достаточно большим экраном теперь можно размещать три ряда значков приложений на главном экране CarPlay вместо двух.

Добавлен новый API, позволяющий спортивным приложениям отображать счет матчей в интерфейсе "Сейчас воспроизводится".

Для пользователей в Евросоюзе теперь можно выбрать навигационное приложение по умолчанию как на iPhone, так и в CarPlay.

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