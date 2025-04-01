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Срочно обновите iPhone. Apple выпустила iOS 18.4 с исправлениями уязвимостей

Вышла iOS 18.4 с важными исправлениями безопасности для iPhone (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple официально выпустила iOS 18.4 для пользователей iPhone по всему миру. Обновление приносит новые функции Apple Intelligence, улучшения в Apple News, новые эмодзи, изменения в CarPlay и многое другое.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.

Вы можете обновить свой iPhone до iOS 18.4, перейдя в приложение "Настройки", выбрав "Основные", а затем "Обновление ПО". Оно доступно для всех моделей iPhone, поддерживающих iOS 18.4. Однако новые функции Apple Intelligence доступны только на всех моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. 

Новые функции в iOS 18.4 

Apple Intelligence (Все модели iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max). 

Приоритетные уведомления теперь отображаются в верхней части списка, выделяя важные сообщения, требующие немедленного внимания. 

В Image Playground добавлена новая стилистическая опция "Эскиз", позволяющая создавать красивые наброски. 

Функции Apple Intelligence теперь поддерживают 8 дополнительных языков и 2 дополнительных английских диалекта: 

  • Английский (Индия, Сингапур) 
  • Французский (Франция, Канада) 
  • Немецкий (Германия) 
  • Итальянский (Италия) 
  • Японский (Япония) 
  • Корейский (Южная Корея) 
  • Португальский (Бразилия) 
  • Упрощенный китайский 
  • Испанский (Испания, Латинская Америка, США) 

Apple Intelligence (фото: 9to5Mac) 

Приложение Apple Vision Pro 

Новое приложение Apple Vision Pro автоматически устанавливается на устройствах Apple Vision Pro и помогает находить новый контент, пространственные впечатления и быстро получать информацию об устройстве.

Apple Vision Pro (фото: 9to5Mac) 

Apple News+ 

В Apple News+ теперь доступны рецепты от лучших мировых издателей кулинарных книг. 

Каталог рецептов позволяет искать и сохранять любимые блюда. 

Режим готовки помогает легко следовать пошаговым инструкциям. 

В разделе "Еда" также есть статьи о ресторанах, кулинарные советы, здоровое питание и многое другое. 

Фото 

  • Добавлены новые фильтры для отображения или скрытия элементов, не содержащихся в альбомах или синхронизированных с Mac или ПК 
  • Возможность изменять порядок элементов в разделах "Типы медиа" и "Утилиты" 
  • Унифицированные параметры фильтрации во всех коллекциях, включая сортировку по дате (от старых к новым и наоборот) 
  • Опция сортировки альбомов по дате последнего изменения 
  • Возможность отключения разделов "Недавно просмотренные" и "Недавно отправленные" в настройках Фото 
  • Скрытые фотографии больше не включаются при импорте на Mac или ПК, если в настройках Фото включено распознавание Face ID. 

Дополнительные улучшения и исправления ошибок 

  • В Safari теперь доступны рекомендации по последним поисковым запросам для быстрого возвращения к предыдущим темам 
  • Помощник настройки упрощает создание детской учетной записи и позволяет родителям включить соответствующие возрасту настройки позже 
  • Ограничения приложений в "Экранном времени" сохраняются даже после удаления и повторной установки приложения 
  • В App Store теперь есть краткие обзоры пользовательских отзывов для быстрого ознакомления с важной информацией 
  • Возможность приостанавливать и возобновлять загрузку или обновление приложений в App Store без потери прогресса 
  • Новые виджеты для Podcasts, включая виджет "Подписки" и "Библиотека" для быстрого доступа к последним эпизодам, сохраненным и загруженным подкастам 
  • Фоновая музыка теперь доступна в Центре управления, предлагая подборки плейлистов для повседневной жизни 
  • Коллекции Apple Fitness+ теперь можно добавлять в "Библиотеку" 
  • В приложении "Дом"" теперь можно управлять роботами-пылесосами, совместимыми со стандартом Matter, а также добавлять их в сценарии и автоматизации 
  • Поддержка 10 новых языков системы: бенгальский, гуджарати, каннада, малаялам, маратхи, ория, панджаби, тамильский, телугу, урду. 

Apple News+ (фото: 9to5Mac) 

Новые эмодзи 

В iOS 18.4 добавлено 7 новых эмодзи: 

  • Лицо с мешками под глазами  
  • Отпечаток пальца  
  • Дерево без листьев  
  • Корнеплод  
  • Арфа  
  • Лопата  
  • Клякса  

Новые эмодзи в iOS 18.4 (фото: 9to5Mac) 

Обновления CarPlay 

На автомобилях с достаточно большим экраном теперь можно размещать три ряда значков приложений на главном экране CarPlay вместо двух. 

Добавлен новый API, позволяющий спортивным приложениям отображать счет матчей в интерфейсе "Сейчас воспроизводится". 

Для пользователей в Евросоюзе теперь можно выбрать навигационное приложение по умолчанию как на iPhone, так и в CarPlay. 

 

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