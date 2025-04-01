Срочно обновите iPhone. Apple выпустила iOS 18.4 с исправлениями уязвимостей

Apple официально выпустила iOS 18.4 для пользователей iPhone по всему миру. Обновление приносит новые функции Apple Intelligence, улучшения в Apple News, новые эмодзи, изменения в CarPlay и многое другое.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.
Вы можете обновить свой iPhone до iOS 18.4, перейдя в приложение "Настройки", выбрав "Основные", а затем "Обновление ПО". Оно доступно для всех моделей iPhone, поддерживающих iOS 18.4. Однако новые функции Apple Intelligence доступны только на всех моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
Apple Intelligence (Все модели iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).
Приоритетные уведомления теперь отображаются в верхней части списка, выделяя важные сообщения, требующие немедленного внимания.
В Image Playground добавлена новая стилистическая опция "Эскиз", позволяющая создавать красивые наброски.
Функции Apple Intelligence теперь поддерживают 8 дополнительных языков и 2 дополнительных английских диалекта:
Новое приложение Apple Vision Pro автоматически устанавливается на устройствах Apple Vision Pro и помогает находить новый контент, пространственные впечатления и быстро получать информацию об устройстве.
В Apple News+ теперь доступны рецепты от лучших мировых издателей кулинарных книг.
Каталог рецептов позволяет искать и сохранять любимые блюда.
Режим готовки помогает легко следовать пошаговым инструкциям.
В разделе "Еда" также есть статьи о ресторанах, кулинарные советы, здоровое питание и многое другое.
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Дополнительные улучшения и исправления ошибок
В iOS 18.4 добавлено 7 новых эмодзи:
На автомобилях с достаточно большим экраном теперь можно размещать три ряда значков приложений на главном экране CarPlay вместо двух.
Добавлен новый API, позволяющий спортивным приложениям отображать счет матчей в интерфейсе "Сейчас воспроизводится".
Для пользователей в Евросоюзе теперь можно выбрать навигационное приложение по умолчанию как на iPhone, так и в CarPlay.
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