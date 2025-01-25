Юзьвак розповіла, що насправді відбувається між Тереном і переможницею "Холостяка"

Після закінчення "Холостяка-13" Олександр Терен і переможниця Інна Бєлєнь підтвердили свої стосунки, й говорили про те, що вони разом, навіть після публічної сварки , яка між ними сталася. Тим часом фіналістка романтичного реаліті Анастасія Юзьвак висловила свою думку про цю пару.

Що каже Анастасія Юзьвак

Фіналістка реаліті говорить про те, що між Інною та Олександром наразі не найпростіші стосунки.

"В них непрості стосунки. Я знаю, що Інна пішла в терапію, намагається працювати над цими стосунками. Я вважаю, що такий конфлікт має вирішуватися між парою всередині. А якщо в них будуть оці американські гірки в стосунках і далі?" - ділиться вона.

Окрім того, Анастасія також висловила думку щодо публічної сварки пари і відповіла, як би вона поводилася, якби була на місці Інни. Юзьвак ділиться, що в першу чергу поговорила б з Олександром і чітко сказала, що їй неприємний такий момент - виносити особисте на публіку. А далі вже дивилася б на його поведінку та ставлення.

"Якби він далі повторював ці помилки, або став холодним, відстороненим, або він би далі ображався на таке - стосунки б закінчилися. Але якщо я б бачила, що він змінив поведінку, йде на контакт, усвідомив цю помилку, то тоді стосунки могли б продовжуватися", - додала вона.

Анастасія Юзьвак та Олександр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)

Після закінчення шоу Терен та Інна, як відомо, мешкають на дві квартири, і Бєлєнь навіть у минулому визнавала, що їй не дуже це подобається. Проте Юзьвак зі своєї сторони коментує, що справді не варто поспішати з тим, щоб жити разом, адже слід краще дізнатися одне одного.

"А як мене всі сварили, коли я сказала, що не хочу одразу жити разом з партнером! Мені здається, одразу жити разом після проекту не треба. Де гарантії, що люди підходять один одному? Це дуже ризиковано", - ділиться дівчина.

Нагадаємо, Інна та Олександр нещодавно публічно посварилися через мовне питання. В одному зі своїх інтерв’ю Бєлєнь заявила, що варто бути толерантними до людей, які лише освоюють українську мову й звикають до неї, і не слід на них тиснути чи якось ображати. Адже тоді таке бажання з їхнього боку може зникнути.

У той час Терен доволі різко відреагував на таке, сказавши про те, що питання мови має бути чітким та безкомпромісним. З’ясувати непорозуміння з цього приводу пара вирішила у своїх блогах в Instagram, і на тлі цього фани почали підозрювати, що закохані могли розійтися.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)