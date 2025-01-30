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Терен сделал неожиданное заявление о шоу "Холостяк" и объяснил, почему исчез из соцсетей

Четверг 30 января 2025 21:46
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Терен сделал неожиданное заявление о шоу "Холостяк" и объяснил, почему исчез из соцсетей Александр Терен и Григорий Решетник (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Любовь Блажко

Александр Терен, который стал главным героем 13-го сезона "Холостяка", сделал откровенное заявление о шоу. В частности, он высказался о том, как съемки повлияли на него, а также объяснил, почему частично исчез из социальных сетей.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram военного-ветерана пишет об этом подробнее.

Что написал Терен

Соответствующую публикацию Александр обнародовал в своем блоге, отвечая на вопросы подписчиков, которые их беспокоили.

Так, Терен не стал скрывать, что проект стал для него причиной большого эмоционального, морального и физического истощения. Он даже отметил, что участие в шоу стало для него своеобразным испытанием, которое, впрочем, подарило много уроков. И теперь, по словам звезды, ему нужно время, чтобы снова найти баланс и прислушаться к себе.

"Я никуда не делся, я есть и понял, что настал момент реализовать то, что давно жило во мне. Это мечта, которая долго ждала своего часа - моя вторая книга. Ваши сообщения и вопросы о том, буду ли я писать продолжение, только добавляли мне уверенности", - поделился знаменитость.

Терен сделал неожиданное заявление о шоу &quot;Холостяк&quot; и объяснил, почему исчез из соцсетейАлександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Александр подчеркнул, что сейчас полностью сосредоточился на творческом процессе. Речь идет не только о написании еще одной книги, но и в целом о поиске себя - погружение в мысли, переживания и идеи, которые он хочет реализовать.

"Мне очень важно, чтобы этот период был честным и настоящим. Поэтому сейчас я больше живу офлайн, где пишу, думаю, вдохновляюсь. Но я обещаю: когда придет время, я поделюсь с вами этой частью своей души, которая уже превращается в книгу", - рассказал Александр.

Напоследок главный герой романтического реалити поблагодарил поклонников за терпение и поддержку. Он отметил, что никуда не исчезает, а просто взял паузу, чтобы найти новые смыслы, порефлексировать и вернуться к аудитории с чем-то важным.

Терен сделал неожиданное заявление о шоу &quot;Холостяк&quot; и объяснил, почему исчез из соцсетейАлександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Что известно об участии Александра Терена в "Холостяке"

Военнослужащий, который потерял обе ноги на фронте, стал главным героем 13-го сезона романтического реалити. В финале он выбрал волонтера и переводчицу немецкого Инну Белень, и после завершения съемок пара подтвердила, что они вместе, хоть и живут пока отдельно.

Однако ранее между ними уже была публичная ссора, из-за чего пользователи начали предполагать, что в отношениях не все так просто. В то же время ни Александр, ни Инна пока не комментируют эти предположения, выбирая молчание. Поэтому поклонникам приходится только догадываться, расстались ли они, или просто решили не афишировать подробности личной жизни.

Терен сделал неожиданное заявление о шоу &quot;Холостяк&quot; и объяснил, почему исчез из соцсетейИнна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)

К слову, из-за участия в "Холостяке" Терен столкнулся с волной критики, ведь не все поддержали его решение пойти на такой проект. В частности, у него возникали конфликты с подписчиками, касающиеся и языковых вопросов, и его поведения на шоу в целом. Например, военного критиковали за частые поцелуи с участницами, из-за чего ему также пришлось делать публичное заявление.

И теперь Александр окончательно решил расставить все точки над "і" и объяснить свое состояние.

Ранее финалистка "Холостяка" Юзьвак рассказала, что на самом деле происходит между Тереном и победительницей шоу.

Тем временем Решетник намекнул, кто может стать новым "Холостяком".

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