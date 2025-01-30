Терен сделал неожиданное заявление о шоу "Холостяк" и объяснил, почему исчез из соцсетей

Александр Терен, который стал главным героем 13-го сезона "Холостяка", сделал откровенное заявление о шоу. В частности, он высказался о том, как съемки повлияли на него, а также объяснил, почему частично исчез из социальных сетей.

Что написал Терен

Соответствующую публикацию Александр обнародовал в своем блоге, отвечая на вопросы подписчиков, которые их беспокоили.

Так, Терен не стал скрывать, что проект стал для него причиной большого эмоционального, морального и физического истощения. Он даже отметил, что участие в шоу стало для него своеобразным испытанием, которое, впрочем, подарило много уроков. И теперь, по словам звезды, ему нужно время, чтобы снова найти баланс и прислушаться к себе.

"Я никуда не делся, я есть и понял, что настал момент реализовать то, что давно жило во мне. Это мечта, которая долго ждала своего часа - моя вторая книга. Ваши сообщения и вопросы о том, буду ли я писать продолжение, только добавляли мне уверенности", - поделился знаменитость.

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Александр подчеркнул, что сейчас полностью сосредоточился на творческом процессе. Речь идет не только о написании еще одной книги, но и в целом о поиске себя - погружение в мысли, переживания и идеи, которые он хочет реализовать.

"Мне очень важно, чтобы этот период был честным и настоящим. Поэтому сейчас я больше живу офлайн, где пишу, думаю, вдохновляюсь. Но я обещаю: когда придет время, я поделюсь с вами этой частью своей души, которая уже превращается в книгу", - рассказал Александр.

Напоследок главный герой романтического реалити поблагодарил поклонников за терпение и поддержку. Он отметил, что никуда не исчезает, а просто взял паузу, чтобы найти новые смыслы, порефлексировать и вернуться к аудитории с чем-то важным.

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Что известно об участии Александра Терена в "Холостяке"

Военнослужащий, который потерял обе ноги на фронте, стал главным героем 13-го сезона романтического реалити. В финале он выбрал волонтера и переводчицу немецкого Инну Белень, и после завершения съемок пара подтвердила, что они вместе, хоть и живут пока отдельно.

Однако ранее между ними уже была публичная ссора, из-за чего пользователи начали предполагать, что в отношениях не все так просто. В то же время ни Александр, ни Инна пока не комментируют эти предположения, выбирая молчание. Поэтому поклонникам приходится только догадываться, расстались ли они, или просто решили не афишировать подробности личной жизни.

Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)

К слову, из-за участия в "Холостяке" Терен столкнулся с волной критики, ведь не все поддержали его решение пойти на такой проект. В частности, у него возникали конфликты с подписчиками, касающиеся и языковых вопросов, и его поведения на шоу в целом. Например, военного критиковали за частые поцелуи с участницами, из-за чего ему также пришлось делать публичное заявление.

И теперь Александр окончательно решил расставить все точки над "і" и объяснить свое состояние.